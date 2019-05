Kunstrad: die Baarerinnen sahnen ab Bei den Schweizer Meisterschaften der Schüler und Junioren in Münchwilen trumpfen die Baarer Kunstradfahrerinnen gross auf. Sie holen gleich drei Titel. Eliana Thalmann

Die Junioren-Schweizer-Meisterinnen im Kunstradfahren aus Baar (hinten von links): Nadine Risi, Yvonne Utiger, Alessa Hotz, Carole Ledergerber, Flavia Schürmann. (Bild: Corina Kümin (Münchwilen, 18. Mai 2019))

In der Kategorie der 4er Schülerinnen konnten sich die Baarerinnen schon am frühen Nachmittag grosse Hoffnungen auf den Schweizer-Meister-Titel machen, fuhren sie doch mit der Mannschaft aus Luzern die ganze Saison auf Augenhöhe. Die vier jungen Athletinnen Saskia Seitz, Sina Schlumpf, Ceyda Fierz und Cinzia Carusa zeigten trotz grosser Nervosität eine saubere Kür. Doch auch die Luzernerinnen boten eine Topleistung. Mit einem knappen Punkt Vorsprung holten sich Mannschaft aus Baar die Goldmedaille.

Für die Kategorie 1er Schülerinnen konnten sich mit Melina Kümin, Vivienne Kümin, Saskia Seitz und Mirina Hotz gleich fünf Fahrerinnen qualifizieren. Melina Kümin und Vivienne Kümin konnten mit ihren sturzfreien Küren Plätze gut machen und wurden sehr gute 22 und 14. Saskia Seitz musste bei einer zählenden Figur vom Rad, doch mit der sonst sehr schön gezeigten Kür konnte sie den super 10. Platz erfahren. Mirina Hotz konnte die Leistung vom Training umsetzen und gewinnt verdient die Silbermedaille. Trainerin Rahel Lustenberger zu den gezeigten Leistungen: «Unsere Kunstradfahrerinnen haben alle starke Leistungen gezeigt. Ich bin sehr stolz, dass an den Schweizer Meisterschaften nochmals eine klare Leistungssteigerung möglich war.»

Alessa Hotz hält dem Druck stand

Bei den 1er Juniorinnen ging Alessa Hotz als klare Favoritin an den Start, denn sie zeigt die klar schwierigste Kür mit einer hohen Punktezahl. Dementsprechend gross war der Druck der 17-Jährigen. Doch es passte alles zusammen. Mit einer super Kür, nahe an ihrer persönlichen Bestleistung, feierte sie hochverdient ihren ersten Schweizer-Meister-Titel. Die überglückliche Alessa: «Die Schweizer Meisterschaft ist für mich ein grosser Erfolg. Als letzte Starterin mit der höchsten eingereichten Punktezahl die Wettkampffläche zu betreten empfand ich als Ehre, jedoch war es auch mit einem gewissen Druck verbunden. Umso mehr freue ich mich, dass ich eine starke Kür zeigen konnte und ich somit die neue Saison im Schweizer-Meister-Trikot fahren darf.» Die beiden Trainerinnen Corina Kümin und Rahel Lustenberger sind sich einig: «Alessa hat ihre Leistung abrufen können, sie hat den Titel hoch verdient und die 160 Punkte, die sie herausfahren konnte, sind sensationell.»

In der Kategorie 4er der Junioren konnten sich zwei Mannschaften aus Baar qualifizieren. Die Juniorinnen 2 mit Sina Gisler, Leonie Trüssel, Tanja Langenegger und Angel Andermatt durften den Wettkampf eröffnen. Sie waren etwas nervös, erreichten aber dennoch den guten vierten Platz.

Die Juniorinnen 1 mit Carole Ledergerber, Flavia Schürmann, Yvonne Utiger und Nadine Risi konnten als zweitletzte vor Uzwil die Fahrfläche betreten. Zehn Punkte tiefer ist ihre eingereichte Punktzahl im Vergleich zu den Konkurrentinnen aus Uzwil. Dieser Umstand spornte die vier Athletinnen an. Sie zauberten eine sturzfreie Kür aufs Parkett und setzten so die Latte für den Schweizer-Meister-Titel hoch. Nervös und unter starkem Druck patzten die Uzwilerinnen zu oft und die vier Baarerinnen durften hochverdient und stolz den Schweizer-Meister-Titel für sich entscheiden.

Die überglückliche Carole Ledergerber zu ihrem grossen Erfolg: «Es war ein unglaublich tolles Geschenk, diesen Erfolg erleben zu dürfen. So schnell werden meine Teamkolleginnen und ich diesen Tag nicht vergessen.» Die glückliche Trainerin Patricia Kottmann zum Titel: «Nachdem sich die Vier nochmals zu einem Team zusammengerauft hatten, lief es rund. Viele sturzfreie Küren im Training stimmten mich zuversichtlich. Mein Bauchgefühl sagte mir, dass sie ihre letzte Kür vergolden werden, so packte ich den Sekt ein. Trainerkollegin Eliana Thalmann sagte: «Nach einer nicht ganz einfachen Saison mit vielen Hochs und Tiefs den Titel zu holen, macht mich sehr stolz. Ich freue mich für die Vier und hoffe, sie werden noch lange an diesen Erfolg zurückdenken.»