Leserbrief Die Begründung ist hanebüchen «Kanti Menzingen trennt sich von Lehrerin», Ausgabe vom 20. November

Diskussion um Selbstbefriedigung von Frauen: Das Bild füllt fast die halbe Seite und zeigt zwei graue völlig unbelebte Fensterfassaden. Genau so grau erscheint die Berichterstattung zum Stellenverlust der Lehrerin an der Kantonsschule Menzingen. Noch sind wir nicht so weit, dass jede Schulstunde zwecks nachträglicher juristischer Aufarbeitung elektronisch dokumentiert werden muss; aber das wird wohl in Bälde kommen.

Aus heutigem sogenanntem Rechtsverständnis hat die Lehrerin tatsächlich verschiedene Fehler gemacht: Sie hat den einzigen Jungen in der Klasse nicht teilhaben lassen – das ist Diskriminierung des männlichen Geschlechts. Sie hat die verschiedenen Formen von Transsexualität nicht ausreichend ins Zentrum gestellt – das lässt die Lektion methodisch und juristisch veraltet erscheinen. Sie hat naiverweise vom Verlauf der Lektion einer Kollegin erzählt – das ist ganz klar eine Amtsgeheimnisverletzung, weil dadurch bei einer Gruppe von nur zehn Leuten Rückschlüsse auf die Privatsphäre einzelner Schülerinnen möglich sind. Die Kollegin hat dann, ebenfalls unter Verletzung des Amtsgeheimnisses, bei der Schulleitung gepetzt, was schliesslich die ganze Lawine ausgelöst hat. Vorher gab es keine Reklamationen, weder von den Schülerinnen selbst noch von ihren Eltern. Die Rektorin kannte die fragliche Lektion also nur vom Hörensagen. Vor der Entscheidung verzichtete sie offensichtlich darauf, die rudimentäre Informationsbasis durch Gespräch mit den Direktbetroffenen nachzubessern, dies obwohl ein diesbezügliches Angebot seitens der Schülerinnen vorlag.

Erst im Nachhinein soll dann anscheinend das Amtsgeheimnis gelten. Die Begründung ist hanebüchen. Durch die Trennung von der offensichtlich geschätzten Lehrerin sind die Schülerinnen längst maximal in die Angelegenheit hineingezogen, ob mit oder ohne Begründung durch die Schulleitung.

Es ist kein Zufall, dass die Angelegenheit erst mit einem Jahr Verspätung in der Öffentlichkeit erscheint, als die Lehrerin die Schule längst verlassen hat. Als amtierender Lehrer in Menzingen hätte ich es auch nicht gewagt, den vorliegenden Leserbrief zu schreiben. Die starke Zeitverschiebung bei der Berichterstattung über tatsächliche und vermeintliche Übelstände liegt ja voll im aktuellen Trend. Wir suhlen uns fast bis zum Exzess etwa in den Versäumnissen längst verstorbener Behördenmitglieder zur Nazizeit, in der damals oft miserablen Behandlung der Verdingkinder, hüten uns aber – etwa im Zusammenhang mit den Importen von Landwirtschafts- und Industrieprodukten – nach Möglichkeit vor jedem Vergleich mit der Gegenwart.

Für die Menzinger Lehrerschaft gilt wohl noch immer das durch die meisterhafte Vertonung bei Johann Sebastian Bach lebendig gebliebene anonyme Lied aus dem 18. Jahrhundert: «Willst du dein Herz mir schenken, so fang es heimlich an ... Behutsam sei und schweige und traue keiner Wand. Lieb’ innerlich und zeige dich aussen unbekannt.»

Jürg Röthlisberger, Cham