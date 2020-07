Klimanotstand, Gleichstellung, Feuerwehr: Die Beschlüsse des Zuger Kantonsrates an der Juli-Sitzung

Am Donnerstag, 2. Juli, tagte das Zuger Kantonsparlament wiederum in der Dreifachturnhalle der Kantonsschule in Zug. Vorherrschend waren die Themen Klima und Gleichstellung.