Leserbrief Die Chamer CO2-Daten stimmen nicht Zur Gemeindeversammlung vom 9. Dezember in Cham

Lieber Gemeinderat, eure Zahlen zum CO2-Ausstoss in der Schweiz auf Seite 59 der Vorlage zur Gemeindeversammlung sind nur die halbe Wahrheit. Es fehlt der Schweizer Ausstoss von internationalem Flugverkehr, internationalem Schiffsverkehr, Produktion und Transport von in der Schweiz konsumierten Importgütern, der durch Entscheide des Finanzplatzes geförderte Ausstoss weltweit. Wir stossen mehr als doppelt so viel CO2 aus, als ihr angebt. Schaut doch mal beim Bund: www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/inkuerze.html

Roman Ambühl, Krifo, Cham