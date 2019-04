Leserbrief Die Doppelspur bringt’s nicht «Ab Juni ist Fahrtenplanung Pflicht», Ausgabe vom 4. April

Im Artikel über die Streckensperre am Zugersee wird die Regionenleiterin Ost der SBB, Daria Martinoni, folgendermassen zitiert: «Dank dem Bau einer neuen Doppelspur bei Walchwil profitieren künftig Reisende von mehr, schnelleren und bequemeren Verbindungen auf der Nord-Süd-Achse und von einem guten Angebot im Regionalverkehr.»

Keine einzige dieser Aussagen stimmt. Die 1,7 Kilometer lange Doppelspur in Walchwil ermöglicht weder mehr Fernverkehrszüge noch beschleunigt sie deren Reisezeit.

Inwiefern die Verbindungen «bequemer» werden sollen, ist auch mit viel Fantasie nicht ersichtlich. Der Fernverkehr wird wie bis anhin in Zug oder in Arth-Goldau kreuzen und dies auf lange Sicht, also auch nach der Eröffnung des Zimmerberg II in etwa 15 Jahren. Und kreuzen könnte er schon heute, wenn das nötig wäre, dafür reicht die bereits bestehende Doppelspur im Bahnhof Walchwil.

Was das «gute Angebot im Regionalverkehr» betrifft, so ist der durchgehende Halbstundentakt der S2 bis Arth-Goldau und damit z. B. endlich schlanke Anschlüsse auf und von der Rigi eben genau nicht möglich, weil der neue Doppelspurabschnitt am falschen Ort liegt.

Profitieren tut die SBB-Infrastruktur, weil sie dank der Sperre den nötigen Substanzerhalt auf der ganzen Strecke Zug-Arth-Goldau bequem und vor allem effizient durchziehen kann. Immerhin etwas.

Diese Doppelspur ist ein Uralt-Projekt aus einer Zeit, als wohl der Güterverkehr immer noch in den Hinterköpfen einiger Planer rumorte. Wegen einer auch zeitlich unglücklichen Gesamtkonstellation und eines Volkswirtschaftsdirektors namens Matthias Michel, der sich nicht getraute, für die bessere Variante Murpfli einzustehen und dem der Kantonsrat leider folgte, werden nun 90 Millionen mit sehr wenig Nutzen investiert.

Dass die SBB jetzt einen wirklich guten Job bei der Abmilderung der Folgen der anderthalbjährigen Sperre machen, ist erfreulich, aber nur beschränkt ein Trost. Immerhin etwas hatten die mutige Opposition einiger Betroffener in Walchwil und der Kampf im Kantonsrat für eine bessere Lösung gebracht: Ursprünglich sollte die Sperre nämlich zwei Jahre dauern.

Martin Stuber, alt Kantonsrat, Zug