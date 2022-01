Leserbriefe Die Emissionsabgabe auf Eigenkapital verhindert Innovation Zur Abstimmung vom 13.Februar über die Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben

Wer ein Unternehmen gründet oder dessen Eigenkapital erhöht, muss unabhängig von der Rentabilität ein Prozent des neu geschaffenen Kapitals an den Bund abliefern. Würde man ein Steuersystem auf der grünen Wiese schaffen, wäre diese Emissionsabgabe auf dem Eigenkapital etwa das Dümmste, was man sich ausdenken könnte. Der Bundesrat und das Parlament beschlossen, diese Eigenkapital-Sondersteuer abzuschaffen. Wir dürfen im Februar dazu abstimmen, da die SP unverständlicherweise das Referendum ergriff.

Starke Unternehmen brauchen eine solide Eigenkapitalbasis. Eigenmittelreserven sind vor allem im Falle von Verlusten in Krisen relevant. Fehlt zu diesem Zeitpunkt Eigenkapital, unterliegen Unternehmen einem erhöhten Konkursrisiko. Auch im Aufbau eines Unternehmens und in Phasen des Wachstums braucht es Eigenkapital. Mit Eigenkapital werden Investitionen, Forschung und Entwicklung oder Betriebsmittel finanziert. Ohne genügend Eigenkapital gibt es keine Bankfinanzierung. Die Emissionsabgabe ist ein Hindernis für innovative Investitionen, weil sie risikotragendes Eigenkapital belastet.

Die Abschaffung der Emissionsabgabe erfährt in der aktuellen Ausnahmesituation eine zusätzliche Bedeutung. Verluste in den Corona-Jahren haben die Eigenkapitalpolster vieler Unternehmen zusammenschmelzen lassen, und so manche Firma musste in den letzten Monaten unbeabsichtigt Kredite aufnehmen. Somit ist es gerade in der jetzigen Situation angezeigt, die Eigenkapitalzuführung von Unternehmen zu ermöglichen und nicht weiter mit Sondersteuern zu belasten. Ein Ja zur Abschaffung der Emissionsabgabe ist ein Votum für starke KMU und Start-ups sowie für einen zukunftsorientierten Wirtschaftsstandort.

Peter Letter, Kantonsrat FDP, Unternehmer, Oberägeri