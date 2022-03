Leserbrief Die Enttäuschung ist verflogen Zu den Wahlen in Unterägeri vom 6. März

Der Vorstand der FDP Unterägeri besprach die Wahl ausführlich. Er gratuliert Andreas Koltszynski und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit im Gemeinderat. Er gratuliert aber auch sehr herzlich Manuela Inglin-Henggeler, die mit 28 Stimmen das Wahlziel knapp verfehlte. Dieses gute Resultat legitimiert sie, im Herbst wieder anzutreten und zusammen mit Gemeindepräsident Fridolin Bossard für die FDP zu kandidieren. Frau Inglin-Henggeler hat als Frau Mut bewiesen und sie darf hoffen, dass die Bevölkerung diesen Mut im Herbst belohnen wird.

Der Vorstand hat auch die Äusserungen in der Presse nach den Wahlen diskutiert. Inglin-Henggelers Aussagen wurden so zusammengefasst, dass man meinen könnte, sie habe das Wahlresultat und ihren Konkurrenten kritisiert. Sollte aufgrund des Presseberichts dies abwertend verstanden worden sein, entschuldigt sich Frau Inglin-Henggeler in aller Form. Tatsache ist, dass sie bedauerte, dass wenige Gewerbetreibende im Gemeinderat mitwirken und dass es in Unterägeri noch immer keine Frau im Männergremium gibt.

Nach einer Woche Bedenkzeit ist die Enttäuschung verflogen. Frau Inglin-Henggeler freut sich über ihr gutes Resultat, das auf Augenhöhe mit jenem von Andreas Koltszynski liegt, dem sie noch am Wahlabend persönlich im Restaurant Schiff gratuliert hat. Manuela Inglin-Henggeler und die FDP Unterägeri danken den Wählerinnen und Wählern herzlich für die bisherige Unterstützung.

Gabriela Ingold, Parteipräsidentin FDP Unterägeri