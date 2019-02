Die «falschen» Eichen geliefert

Ebenfalls ersetzt werden Bäume im Gebiet Im Rank und an der Poststrasse, da die betroffenen Ahornbäume von Krankheiten und Schädlingen betroffen seien. Sie werden durch neue Bäume ersetzt. An der Industriestrasse im Bereich der Kreuzung Metallstrasse wird laut Stadtverwaltung eine Linde gefällt, welche durch eine andere Baumgruppe ersetzt wird. Laut dem Onlinemagazin «Zentralplus» gibt aber eine andere Baustelle mehr zu reden: Am Bundesplatz sind die Bagger aufgefahren und machen sich an den Hecken dort zu schaffen. So machten zwei Leserbriefschreiber in unserer Zeitung ihrem Ärger Luft: Von einem Schildbürgerstreich war etwa die Rede. Doch Bauchefin Eliane Birchmeier (FDP) gibt gegenüber «Zentralplus» Entwarnung, es handle sich vielmehr um eine Aufwertung des Bundesplatzes. Der Zugang soll offener gestaltet, die Hecken in Höhe und Dimension reduziert und teilweise entfernt werden. «Der Platz gewinnt an Weite», so Birchmeier. (mua)