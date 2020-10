Vereine Die FDP tagte in Unterägeri An der Generalversammlung der FDP Unterägeri wurden viele Themen angeschnitten.

Die Teilnehmenden der GV lauschen gebannt einem Vortrag. Bild: PD

Vor der offiziellen Generalversammlung wurde den Teilnehmenden durch den Rektor, Erich Schönbächler, und den Schulleiter, Erwin Oertli, die Schule Unterägeri nähergebracht. Im Schulunterricht hat sich in den letzten Jahren vieles verändert. So wurde der Unterricht regelrecht digitalisiert. Die Schüler haben einen persönlichen Laptop erhalten, die Lehrpersonen wurden im Fachbereich Informatik weitergebildet und in den Schulzimmern gibt es neu digitale Wandtafeln.

Diese Erneuerungen ermöglichten es der Schule, zu Beginn des Shutdowns innerhalb von nur drei Tagen erfolgreich auf das Homeschooling umzustellen. Diesen Sommer wurden ausserdem drei Schulzimmer zu einer grossen Lerninsel für bis zu 70 Schüler umgebaut. Diese Lerninsel soll ein Umfeld schaffen, in dem sich die Schülerinnen und Schüler wohlfühlen und sie sich motiviert und selbstständig dem Schulstoff widmen können.

Colin Biermann neu im Vorstand

Veränderungen gab es auch innerhalb des Vorstands. Colin Biermann wurde von den Liberalen einstimmig als Nachfolger von Jörg Bisang gewählt. Bisang hat sich in den letzten Jahren stark für die Partei eingesetzt. Präsidentin Gabriela Ingold bedankte sich bei Bisang für die wertvolle geleistete Arbeit.

Mit Colin Biermann steht eine junge, aber bereits politisch erfahrene Persönlichkeit in den Startlöchern. Er übernimmt neu die Planung und Organisierung der Anlässe. Biermann ist neben der Tätigkeit als Vorstandsmitglied der FPD Unterägeri Vizepräsident der Jungfreisinnigen des Kantons Zug und studiert Rechtswissenschaft und Wirtschaft an der HSG St. Gallen. Zudem ist er erfolgreicher Eisschnellläufer mit einem Schweizer-Meister-Titel. Die Bevölkerung ist herzlich dazu eingeladen an den verschiedenen Aktivitäten, welche durch Colin Biermann organisiert werden, beizuwohnen. Sämtliche Aktivitäten der FDP Unterägeri werden auf der Website www.fdp-unterageri.ch aufgeführt.

Dem Jahresbericht der Präsidentin war zu entnehmen, dass der Vorstand vier Mal tagte und sich in diversen Arbeitsgruppen traf. Bei der Organisation von Anlässen sowie bei der Bearbeitung politischer Themen konnte die Präsidentin auf einen überlegt handelnden Vorstand bauen. Finanziell ist die Ortspartei dank den Mitglieder- und Sympathisantenbeiträgen, Spenden sowie haushälterischem Umgang mit den Mitteln auf Kurs. Die Revision der Jahresrechnung wurde bis anhin von Ines Hasler und Werner Waldis durchgeführt. Der Teil von Ines Hasler wird neu an das in der FDP Familie bekannte Gesicht, Nadja Hausmann, übergeben. Die FDP bedankt sich bei den Revisoren für die jahrelange, tadellose Prüfung der Zahlen.

Erfolgreiche Gutscheinaktion

Rene Kläy erwähnte gegen Schluss, dass die von der FDP initiierte und am «runden Tisch» mit dem Gewerbeverein Ägerital und dem Verein ProBon zusammen ausgearbeitete Gutscheinaktion ein voller Erfolg sei und die 1750 Gutscheine bereits nach kurzer Zeit vergriffen gewesen seien. Beat Iten-Müller, Präsident des Bürgerrates, erinnerte die Anwesenden an die Bürgergemeindeversammlung am 2. November. Dort werden für die neue Überbauung im Euw, mit Kindergarten, für Co-Working-Spaces und preisgünstigen Wohnraum die Weichen gestellt.