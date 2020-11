Die Gemeinde Hünenberg zeigt sich gegenüber einem behinderten Einwohner unbürokratisch Nach einer Wirbelsäulenerkrankung ist Christian Mächler körperlich eingeschränkt. Der Sozialdienst stellte ihm eine seltene Bestätigung aus.

Christian Mächler (74) kann seit einer Erkrankung an der Wirbelsäule im Herbst 2018 nicht während längerer Zeit stehen. Das liess er sich von einer Ärztin der Andreas-Klinik in Cham bestätigen, das Dokument liegt unserer Redaktion vor. Mächler wollte zusätzlich ein behördliches Schreiben über seine Behinderung, damit er dieses in den öffentlichen Verkehrsmitteln vorweisen kann.

Nachdem er mit seiner Anfrage beim Regierungsrat auf taube Ohren gestossen war, wie Christian Mächler schildert, erlebte er im vergangenen Frühling bei der Gemeinde Hünenberg durchweg Positives. Die Gemeindepräsidentin Renate Huwyler und der Leiter Soziales und Gesundheit Christian Bollinger empfingen ihn zum Gespräch. Schon einen Tag später stellte ihm der Sozialdienst die gewünschte Bestätigung aus.

Im Hünenberger Gemeindehaus wurde Bürgernähe gelebt. Bild: Maria Schmid (19. Januar 2018)

Das sei ein sehr seltener Vorgang, schreibt Christian Bollinger auf Nachfrage unserer Zeitung. Er führt aus:

«In der Schweiz ist dies auch kaum notwendig, da ein ärztliches Zeugnis einen hohen Stellenwert hat und von vielen Organisationen und Stellen akzeptiert wird. Im Ausland oder in Spezialsituationen kann ein offizieller Stempel hilfreich sein.»

Auf die Frage, welche Art von Ausweisen oder Bestätigungen im Zusammenhang mit Behinderungen eine Gemeinde ausstellen darf, schreibt Bollinger, dass die Schweiz keine eigentlichen Behindertenausweise kenne. «Dies ist vor dem Hintergrund ganz unterschiedlicher Beeinträchtigungen auch verständlich.» Der Sozialdienst stelle deshalb keinen solchen Ausweis aus.

Die Bestätigung von Sachverhalten sei nicht geregelt. Die Gemeinde müsse sich vom Bestehen eines Handicaps überzeugen können. «Mit der Bestätigung soll auch keine ungebührliche Bevorzugung ermöglicht werden», so Bollinger. Allerdings schreibe das Behindertengleichstellungsgesetz vor, dass Benachteiligungen zu verhindern seien. Solche lägen auch vor, «wenn beeinträchtigten Personen die notwendige Ungleichbehandlung nicht gewährt wird».

Manches stellt der Kanton aus

Geregelt ist hingegen die Ausstellung eines IV-Ausweises sowie der Parkkarte für die Nutzung von Behindertenparkplätzen. Dafür sind die kantonalen Stellen zuständig. Bei der IV-Stelle könnten eingeschränkte Personen nach Auskunft von Bollinger überdies eine Ausweiskarte für Reisende mit einer Behinderung beantragen. Auf der SBB-Website ist zu lesen, dass damit «eine Begleitperson oder ein Blindenführhund oder beide kostenlos auf den Strecken der am direkten Personenverkehr beteiligten schweizerischen Transportunternehmen» mitreisen können.

Christian Bollinger betont zum Schluss seiner Ausführungen erneut, dass die Bestätigung eines Sachverhaltes durch den Sozialdienst die Ausnahme sei. Nichtsdestotrotz würde er sich darüber freuen, «wenn dies in der vorliegenden Situation hilfreich gewesen ist.» Das ist offensichtlich der Fall: Christian Mächler weiss das unbürokratische Vorgehen der Hünenberger zu schätzen: «So handeln Kommunalpolitiker, die nicht nur Niveau, Format und Charakter haben, sondern auch ein Herz für einen behinderten Rentner.»