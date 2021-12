Leserbrief Die Geschenke der SVP «SVP Baar sammelt für ‹Ebel›-Wirt», «Zuger Zeitung» vom 25. November

Die Baarer SVP sammelt Geld für den «Ebel»-Wirt und die Kirche springt in der Not wieder mal finanziell ein. Das ist lobenswert, weil die Gemeinde Baar dafür nicht zuständig ist. Diesbezüglich möchte ich ein paar Anregungen einbringen, sodass solche Vermittlungen in der Zukunft weniger vorkommen. 1992 habe ich von meinem damaligen Arbeitgeber und späteren SVP-Mitglied Hans Steinmann gelernt, was es braucht, damit eine Vermittlung nachhaltig ist: Ein Zimmer oder eine Wohnung reicht nicht. Es braucht neben dem Wohnen eine sinnvolle Beschäftigung, mindestens eine beziehungsstarke Person, die den platzierten Menschen ermutigt, ihn fördert, für ihn bürgt und eine massvolle Kontrolle tätigt.

Hans Steinmann und meine Integrationspartner haben dies 1992 bei einem heimatlosen Erwachsenen erfolgreich gestaltet. Die SVP Baar beziehungsweise ihre Mitglieder können nun durch zwei Beiträge zeigen, dass sie an der Nachhaltigkeit bei Vermittlungen echtes Interesse haben. Erstens, indem sie ihre Integrationskraft dem Sozialdienst zur Verfügung stellen. Was die Unternehmerinnen und Unternehmer, Bauern und Liegenschaftsbesitzer der SVP Baar leisten, ist für mich seit Jahren eine wertvolle Unterstützung bei Vermittlungen und in der nachhaltigen Integration. Zweitens, indem sie sich politisch dafür einsetzen, dass für die Sozialarbeit mehr Ressourcen gesprochen werden und dadurch die Sozialarbeiterinnen und -arbeiter mehr Zeit für die einzelnen Menschen haben.

Damit würden einige ungünstige und entmutigende Vermittlungen, welche ich in den letzten Jahren durch die Gemeinde Baar erlebt habe, weniger stattfinden, und die Sozialarbeitenden könnten bei solchen Vermittlungen enger begleiten, ermutigen, fördern und kontrollieren. Vertrauen ist gut, aber ohne Kontrolle geht bei Vermittlungen von gewissen Menschen leider zu vieles in die Brüche. Das wertvolle Erbe von Hans Steinmann könnte somit zu einem nachhaltigen Geschenk für die Menschen in Baar und für die Gemeinde selbst werden.

Philipp Suter, Baar