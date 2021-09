Leserbrief Die Gesetze der Lebensrealität anpassen Zur Abstimmung über die «Ehe für alle» am 26. September

Es ist immer wieder einmal notwendig, sich zu fragen: Entsprechen die aktuellen Gesetze noch der Realität in unserer Gesellschaft? Wir sehen immer wieder Veränderungen in unserer Gesellschaft, in Lebensstilen und Gewohnheiten. Gesetze unterliegen genau wie die Lebenswirklichkeit einem Wandel – das ist gut und richtig so.

Es ist wichtig, dass wir mit der Zeit gehen. Heute steht fest: Gleichgeschlechtliche Paare sind in der Bevölkerung längst eine Lebensrealität. Die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ist ein wichtiger Schritt, um ein Zeichen der Akzeptanz zu setzen. Es sollte keinen Unterschied machen, wen man liebt, ob man heiraten darf. Darum am 26. September ein überzeugtes Ja zur «Ehe für alle», um die Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Paare endlich zu beseitigen.

Nadine Desiere, Risch