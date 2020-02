Kolumne Die grosse Qual der Wahl Die Kantonsschülerin Léa Benathan darüber, weshalb ihr Entscheidungen schwer fallen.

Léa Benathan (16), Baar

«Da war ich so alt wie du heute», bemerkt mein Grossvater, als ich ein altes Foto von ihm betrachte. Es sieht aus, als ob es recht gelitten hätte. Abgebildet ist mein Grossvater mit seinen zehn Brüdern und Schwestern. Er hatte eine erstaunlich grosse Familie. Ich frage mich, wie er es bloss aushielt mit so vielen Geschwistern. Ich habe das Gefühl, dass ich schon durchdrehe mit nur einer Schwester.

Ein strahlendes Lächeln zeichnet sein Gesicht. Wahrscheinlich ging es ihm früher besser, als es mir momentan geht. Ich gebe es zu: Ich bin gestresst, denn ich habe Mühe mit Entscheidungen. Selbst die unwichtigsten Entscheidungen machen mir zu schaffen. Beispielsweise stehe ich jeden Morgen vor dem Schrank und habe keine Idee, was ich anziehen soll. Es ist ein unendliches Hin und Her, bis ich etwas auswähle. Klar habe ich meine Wahl irgendwann getroffen, doch die Entscheidung bereitet mir Mühe. Als Kind war das anders. Da wusste ich immer, was ich werden wollte: Astronaut, Chirurg, Coiffeur. Meiner Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Doch jetzt kann ich mich nicht mehr entscheiden. Ich glaube aber, ich würde lieber Astronaut werden, als auf der Strasse zu landen.

Ich seufze. Früher war es doch viel einfacher! Jobs wie Kaufmann oder Manager gab es für mich gar nicht. Die Auswahl war viel kleiner. Und im schlimmsten Fall machte man einfach das, was der Vater machte. Natürlich, das könnte ich auch. Vielleicht wäre das sogar besser, dann müsste ich für einmal nicht entscheiden.

Mein Opa schaut mich mit einer merkwürdigen Miene an, als ich ihm das sage. Er sagt mir, dass ich Luxusprobleme hätte. Am liebsten wäre ich wütend weggestampft. Welcher Mensch hört so etwas schon gerne! «Solche Probleme hätte ich früher gerne gehabt», fährt er fort. Er hatte keine Wahl. Er musste in die Fussstapfen seines Vaters treten und als Bauer arbeiten. Das war kraftintensiv. Und oftmals verletzte er sich während der Arbeit, was seine Narben an den Händen bestätigen. Na gut, ich gebe zu: Irgendwie war es früher doch nicht besser. Hoffentlich kann ich mich bald entscheiden.