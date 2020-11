Die Herznotfallgruppe Ägerital ist bereit für den Ernstfall Seit kurzem ist der neue Verein aktiv. Die Mitglieder sollen bei einem Notfall die Zeit, bis der Rettungswagen eintrifft, überbrücken. Vorausgegangen ist dem Projekt ein langwieriger und teilweise nervenaufreibender Prozess.

Mitglieder der Herznotfallgruppe Ägerital während eines Ausbildungsmorgens beim Rettungsdienst Zug. Bilder: Jakob Ineichen (Zug, 7. November 2020)

Erleichtert und motiviert erzählt Ivo Nussbaumer von den Aufgaben, die auf die Mitglieder des neu gegründeten Vereins der Herznotfallgruppe Ägerital zukommen. Dass es so weit kommt, daran hat er zwischenzeitlich wohl mehr als einmal gezweifelt. Das wird beim Gespräch deutlich. Nerven habe es gebraucht und viel Überzeugungsarbeit, sagt Nussbaumer, der als Präsident amtet.

Es war ein langer Prozess: Vor zehn Jahren kam die Idee für einen Verein, der bei Herznotfällen aufgeboten wird und die Zeit, bis der Rettungsdienst vor Ort ist, überbrücken kann, zum ersten Mal auf. Die erste Initiative für eine Herznotfallgruppe ging von Feuerwehr-Altkommandant Franz-Josef Wyss aus. Er ist nun auch Gründungsmitglied der Herznotfallgruppe Ägerital. Aus verschiedenen Gründen versandete das Projekt damals aber. Ivo Nussbaumer aber hat es keine Ruhe gelassen. Er erklärt:

«Der Rettungsdienst braucht 15 bis 20 Minuten, bis er im Ägerital ist.»

Muss ein Notfall in einem entlegenen Quartier erreicht werden, dauert es noch länger. «Dabei verstreicht zu viel Zeit», sagt Nussbaumer, der auf dem Bau arbeitet. Bei einem Herznotfall zähle jede Minute. Je früher bei einem Herz-Kreislaufstillstand mit der Herzdruckmassage begonnen werde, desto grösser ist die Chance für eine erfolgreiche Reanimation.

Der Alarm ist an fünf Stichworte gebunden

Geht nun ein entsprechender Notruf bei der Einsatzleitzentrale Zürich ein, disponiert sie den Krankenwagen und alarmiert die Herznotfallgruppe parallel. Der Alarm ist an fünf Stichworte gekoppelt: drohender Herzstillstand, Herzstillstand, Stark- und Schwachstrom sowie Ertrinken. «Ist man früh genug vor Ort, kann man durchaus noch etwas erreichen», sagt er. Alle Mitglieder erhalten gleichzeitig Alarm. Dann wird intern koordiniert, wer den Einsatz wahrnimmt. Vor Ort wird sofort mit den lebenswichtigen Sofortmassnahmen begonnen. Nach dem Eintreffen des Rettungsdienstes wird dieser unterstützt. Zu Hilfe genommen werden auch die öffentlichen Defibrillatoren. Diese gibt es in Ober- und Unterägeri seit fünf Jahren – ebenfalls auf Initiative von Ivo Nussbaumer.

Unterstützt wurde er dabei vom ehemaligen Dorfarzt Joachim Henggeler. Der Arzt ist nun ebenfalls Teil des Vereins, der mittlerweile 27 Mitglieder umfasst. Über diesen professionellen Beistand ist Nussbaumer froh. Denn ganz ohne ist der Einsatz nicht. «Der Tod ist allgegenwärtig», erklärt er. Man müsse sich bewusst sein, dass der Patient sterben könne. «Zudem kennt man sich vielleicht. Das muss man sich als Mitglied schon bewusst sein.»

Man müsse seine eigenen Grenzen kennen. Für die Nachbetreuung könne auch auf Spezialisten zurückgegriffen werden. Ivo Nussbaumer kennt sich mit schwierigen Situationen und Unfällen aus. Er ist Teil der Oberägerer Feuerwehr, genauso wie Timo Gültig. Der Kantilehrer ist ebenfalls im Vorstand der Herznotfallgruppe. «Wir erwarten durchschnittlich fünf bis zehn Einsätze pro Jahr», sagt er.

Jeder kennt seine Rolle beim gepropten Einsatz. Bilder: Jakob Ineichen (Zug, 7. November 2020)

Höchste Konzentration: Im Ernstfall zählt jede Minute. Bilder: Jakob Ineichen (Zug, 7. November 2020)

Gültig unterstütze Nussbaumer bei den langwierigen Vorbereitungsarbeiten. Vor zwei Jahren haben sie das Projekt dem Zuger Regierungsrat präsentiert. Heute unterstützt – neben den beiden Gemeinden – der Kanton das Projekt finanziell und organisatorisch. So konnte der Verein für die Erstellung des Betriebskonzepts auf die Hilfe des Rettungsdienstes Zug setzen. Ebenfalls finden Übungen zusammen mit dem Rettungsdienst statt.

Der Verein hat bereits 27 Mitglieder

Zweimal pro Jahr sollen Einsätze durchgespielt werden. Organisiert werden diese von Nussbaumers Frau. Sie ist ebenfalls im Vorstand. Die Einführung haben die Mitglieder abgeschlossen. Für den Frühling ist ein Übungstag vor Ort in Oberägeri oder Unterägeri vorgesehen. Vorbild ist die Helfergruppe, die es in Risch bereits gibt. In der neuen Hausarztpraxis in Oberägeri kann der Verein künftig sein Material lagern.

27 Mitglieder hat der Verein bereits. «Sie sind im ganzen Tal verteilt», sagt Timo Gültig. Hauptkriterium für die Mitgliedschaft ist, dass man entweder im Ägerital wohnt oder arbeitet. Das Engagement ist freiwillig und wird, wie bei einem Verein üblich, nicht entlöhnt. «Wir hoffen, dass die Finanzen für eine Generalversammlung inklusive Essen und den einen oder anderen Ausflug reichen», sagt Ivo Nussbaumer.

Gerne hätte der Vorstand etwas mehr Kapital zur Verfügung. «Es gibt keinen Einsatzwagen, wir müssen auf die Privatautos zurückgreifen», führt Gültig aus. «Wir fangen jetzt mal an und schauen, wie sich der Verein weiterentwickelt», ist er zuversichtlich. «Dass es den Verein gibt, ist wichtig», führt Nussbaumer weiter aus. «Es ist auch eine Wertschätzung für das Ägerital.»