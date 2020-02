Kolumne Die Hudis von nebenan Redaktor Marco Morosoli erinnert sich an «schwere Jungs» vom Lauriedhofweg.

Marco Morosoli. Bild: Stefan Kaiser

Meine Eltern haben sich zwar an der Fasnacht kennen gelernt, aber richtige Fasnächtler waren sie nie. Es hat also keinen Virus gegeben, der auf mich überspringen konnte. Zudem ist die Stadt Zug vor etwas mehr als einem halben Jahrhundert eine Fasnachtswüste gewesen. Was die Greth Schell und ihre ollen Saublattern mit Fasnacht zu tun haben, wird mir für immer und ewig ein Rätsel bleiben.

Mein negatives Bild der Fasnacht in jungen Jahren potenziert haben zudem die Hudis vom Lauriedhofweg. Um auf dem freien Gelände, auf dem heute die Kantonsschule steht, Cowboy und Indianer spielen zu können, mussten wir von der Lauriedstrasse durchs Hudiland. Unter der Maske versteckt, haben diese bösen Wesen uns oftmals mit ihren Teppichklopfern malträtiert. Wir haben gewusst, dass diese schlagenden Fasnächtler auch auf unserem Pausenplatz gewesen sind. Aber sie zu entlarven, das haben wir leider nie geschafft.

Mit der Fasnacht in Berührung gekommen bin ich erst wieder durch meine Arbeitstätigkeit bei verschiedenen Zuger Zeitungen. In den Nullerjahren habe ich mit meinen Freunden beim Gemeindehaus in Baar eine 24-Stunden-Bar betrieben. Eine stressige, aber gleichzeitig auch tolle Zeit. Meine damalige Spezialität: Becher auf runde Tablare stellen, mit zwei Zuckern füllen und noch Zwetschgen dazugiessen. Später, mit heissem Wasser gefüllt, waren diese Muntermacher «schletzfertig». Wehe dem, der eine Chrüterflasche erwischt hat.

Nunmehr begegne ich der Fasnacht mit der nötigen Gelassenheit. Das hilft ungemein, denn die Narrentage sind ja auch eine sehr gute Gelegenheiten, um Freunde zu treffen. Was ich inzwischen auch mag, sind die Umzüge in der Letzi und der grosse Baarer Umzug. Wenn nur die Konfetti nicht wären – aber diese blende ich für einmal aus.

Einen besonderen Status geniesst bei mir der Umzug im Alosen. Die dortige Fasnachtsgesellschaft hat mir 2018 sogar einen Pressechef zur Seite gestellt, welcher bei Fragen zur Verfügung stehen würde. Dieser ist dann allerdings schnell wieder im Fasnachtstrubel verschwunden. Einzigartig ist eine Forderung an meine ­Adresse gewesen: Gegenlesen. Das ist selbst für die Fasnacht etwas gar viel Ernsthaftigkeit.