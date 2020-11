Die Integration ist geglückt: Das Doku-Zug ist neu in der Bibliothek Zug Ab November gehören die Themendossiers des Dokumentationszentrums zur «Zuger Sammlung und Dokumentation» der Bibliothek Zug.

Philipp Föhn räumt eine von 6750 Schachteln mit Themendossiers am neuen Standort im Kulturgüterschutzraum der Bibliothek Zug ein. Bild: PD

(cro) Die Bibliothek Zug hat einen neuen Schatz: Die umfangreiche zeitgeschichtliche Dokumentation von doku-zug.ch ergänzt die Zuger Sammlung der Bibliothek Zug und wertet sie auf. Durch die Übernahme der zirka 4600 Themendossiers und Weiterführung der Zuger Dossiers können die Kundinnen und Kunden der Bibliothek Zug künftig niederschwellig und vertieft zu Themen aus Politik, Wirtschaft und Kultur recherchieren, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt Zug. «20 Tonnen Material haben in der Bibliothek Zug einen neuen Platz gefunden. Wir freuen uns zusammen mit unseren Nutzerinnen und Nutzern über all die Schätze, die darin zu entdecken sind», wird Bibliotheksleiterin Pia Rutishauser zitiert.

Recherche zu Zuger Themen

Während der Umzugsphase vom 2. bis 20. November 2020 stehen die Themendossiers nur eingeschränkt zur Verfügung. Bei Recherchen zu Zuger Themen unterstützt das Team der Zuger Sammlung und Dokumentation gerne mit geeigneten Informationsmitteln und Medien aus der Sammlung (zum Beispiel Bücher,« Zuger Zeitungen», digitalisierte Postkarten, Filme oder Flugblätter).

Auf der Webseite der Bibliothek Zug kann unter "Zuger Sammlung und Dokumentation" nach Zuger Medien gesucht werden. Die meisten Medien sind ausleihbar, andere vor Ort einsehbar. Für Bestellungen und Auskünfte steht das Bibliothekspersonal zur Verfügung.

Die Themendossiers der Zuger Dokumentation können online im Dossierkatalog gesucht werden. Eine Konsultation der gewünschten Dossiers ist nach Voranmeldung per E-Mail möglich (zugersammlung@stadtzug.ch). Neu unterschreiben Benutzerinnen und Benutzer der Themendossiers und Zuger Spezialsammlungen eine Erklärung, dass sie bei der Weiterverwendung von Beständen die Bestimmungen zum Urheber-, Persönlichkeits- und Datenschutzrecht einhalten.

Steter Ausbau des Angebots

Mit der Zusammenführung von Dokumentation und Zuger Sammlung ist die Integration von Doku-Zug in die Bibliothek nicht abgeschlossen. Doku-Zug hatte ein breit gefächertes und spezialisiertes Angebot. Der Aufbau des Wissens und die Entwicklung dieser Dienstleistungen in der Bibliothek Zug benötigen etwas Zeit. Ab 2021 werden die Zuger Themendossiers elektronisch weitergeführt und Bildungs- und Vermittlungsangebote rund um die Dokumentation umgesetzt. Ein offizieller Anlass zur Präsentation des neuen Schatzes soll im Frühjahr 2021 stattfinden.