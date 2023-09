Die junge Sicht #Fuckpolarisierung: Statt Sachlichkeit und Respekt prägen Polemik und Spaltung die politische Debatte Flavia Röösli von der Jungen Mitte Kanton Zug über Polarisierung in der Politik. Flavia Röösli, Nationalratskandidatin und Vorstandsmitglied Junge Mitte Kanton Zug Drucken Teilen

In den letzten Monaten haben sich in der Schweizer Politik Beispiele gehäuft, die auf folgende Tendenz aufmerksam machen: Die politische Debatte wird anstelle von Sachlichkeit und gegenseitigem Respekt zunehmend von dekonstruktiver Polarisierung und Polemik geprägt. So hat die Organisation Campax, die dem linken politischen Spektrum zugehörig ist, eine Kampagne lanciert, wo sie die FDP und SVP als Nazis bezeichnete. Die SVP wiederum nutzte ihre jährliche Rede zum Nationalfeiertag, um linke Ideen mit Feuerwerksraketen in die Luft zu schiessen. Beide Beispiele stehen sinnbildlich für eine Art der politischen Auseinandersetzung, welche dazu führt, dass sich die Grenzen des Erlaubten mehr und mehr ausweiten.

Ohne die sozialen Medien wären wir vielleicht gar nicht auf diese beiden Ereignisse aufmerksam geworden. Doch weil die dort verwendeten Algorithmen auf dem Prinzip «Wer am lautesten schreit, bekommt am meisten Aufmerksamkeit» beruhen, werden solche Positionen befeuert. Indem nun auch die klassischen Medien darüber berichten, kommt es zu einer noch grösseren Reichweite. Der dadurch erzeugte Teufelskreis, der schlussendlich zu immer extremeren Positionen führt, birgt eine gefährliche Dynamik. So entsteht nämlich ein verzerrtes Bild der öffentlichen Meinung, da gemässigte Stimmen übertönt werden und die politische Debatte zunehmend von extremen Positionen dominiert wird.

Dies ist ein bedenklicher Trend, der zu noch tieferen Gräben in unserer Gesellschaft führt und die Chancen auf konstruktive Lösungen für die drängenden Probleme unserer Zeit erheblich verringert. Doch wie lässt sich dieser Teufelskreis durchbrechen?

Zunächst tragen klassischen Medien eine wichtige Verantwortung. Die Entscheidung darüber, welche Geschichten veröffentlicht und wie präsentiert werden, beeinflusst massgeblich die öffentliche Meinung. Folglich sind klassischen Medien nicht nur Beobachter, sondern auch Gestalter der politischen Debatte. Hinzu kommt, dass die kleine Schweiz keinen Einfluss auf die Funktionsweise der global tätigen Social-Media-Unternehmen nehmen kann. Demzufolge ist es umso wichtiger, dass zumindest die klassischen Medien ihre Verantwortung wahrnehmen und die Spaltung der Gesellschaft nicht weiter vorantreiben. Ebenfalls eine tragende Rolle haben die Politikerinnen und Politiker inne, welche mit ihrem Verhalten und ihren Aussagen den Diskurs in der Bevölkerung entscheidend beeinflussen können. So haben sie durch ihr Amt die Möglichkeit und gleichzeitig auch die Pflicht, Lösungen in den uns beschäftigenden Themen zu finden.

Im Endeffekt haben wir es als Gesellschaft in der Hand, einen Weg einzuschlagen, der für die Förderung des Miteinanders und von echten Lösungen steht. Einen wichtigen Schritt dafür können Sie, liebe Leserinnen und Leser, am 22. Oktober machen, indem Sie wählen gehen und jenen Kräften eine Stimme geben, die gegen die Polarisierung kämpfen und für eine lösungsorientierte Politik einstehen.