Die Klinik Zugersee baut die Jugendpsychiatrie aus

Per Anfang 2018 wurden die Sozialpsychiatrischen Dienste der Kantone Uri und Schwyz, der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst Schwyz sowie die ambulanten Psychiatrischen Dienste des Kantons Zug und die Psychiatrische Klinik Zugersee in der Triaplus AG zusammengeführt. Diese stellt seither die stationäre und ambulante psychiatrische und psychotherapeutische Grundversorgung in den drei Konkordatskantonen Uri, Schwyz und Zug sicher. Die neue Akutstation für junge Erwachsene ist Teil der Spezialisierungsstrategie der Klinik Zugersee. So soll etwa voraussichtlich Mitte 2020 auch eine neue Psychosestation in Betrieb genommen werden.



Statt der Station für 18- bis 25-Jährige habe man eigentlich eine Adoleszenzstation für 16- bis 25-Jährige erstellen wollen, verrät Chefarzt Josef Jenewein. Doch die Triaplus AG hat mit den Konkordatskantonen nur eine Leistungsvereinbarung für die Erwachsenenpsychiatrie abgeschlossen. Solange kein Leistungsauftrag für unter 18-Jährige besteht, werden auf der neuen Akutstation nur in Ausnahmefällen Jugendliche unter 18 Jahren aufgenommen. Jüngere Betroffene im Konkordatsgebiet werden an die Privatklinik Littenheid im Thurgau verwiesen. 2020 verhandeln Triaplus und die Konkordatskantone allerdings die Leistungsvereinbarungen neu. Im Rahmen der Verhandlungen wolle man beantragen, auch für 16- bis 18-Jährige einen Leistungsauftrag zu erhalten, betont Jenewein. (ls)