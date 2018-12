Zug United: Bei den Zugerinnen fehlte die Konstanz im Spiel Für das Zuger NLA Damenteam war der Gegner am Wochenende gleichzeitig der Tabellenleader. Geschenke für die Gäste aus Chur standen nicht auf dem Programm. Fabienne Riner

Zugerin Sabrina Ott (weiss) zeigt gegen die Churerin Flurina Marti (orange) Kampfgeist. (Bild: Roger Zbinden (Zug, 15. Dezember 2018))

Partystimmung wollte in der Hertihalle auf Seiten der Zuger Fans im ersten Drittel nicht aufkommen, denn die Zuger Damen bekamen die Churerinnen einfach nicht in den Griff. Bereits in der zweiten Minute ging der Tabellenleader durch Schneller 1:0 in Führung. Sogar im Boxplay konterten die Churerinnen die Zuger Hintermannschaft aus und Rüttimann netzte zum 2:0 ein. Am Ende standen nach einem Doppelschlag in der 14. und 17. Minute durch Gredig und Marti 4:0 Tore auf der Anzeigetafel – die Zugerinnen hatten sich einen anderen Start gewünscht. Jedoch liessen Wille, Einsatz, Kampfgeist und Glaube zu wünschen übrig.

Die Zugerinnen starteten mit drei komplett veränderten Linien in die folgenden zwanzig Minuten. Man vermochte nun der Churer Mannschaft etwas besser entgegenzuhalten. Nachdem ein Box- sowie ein Powerplay ohne Veränderung des Resultats vonstattengingen, glänzte zur Spielmitte einmal mehr Torhüterin Ebinger mit einer Penalty-Parade gegen Nationalspielerin Rüttimann. Zum Ende des zweiten Drittels schlug der Ball erneut im blauweissen Tor ein – Zwinggi und Rüttimann waren erfolgreich, 6:0.

Im letzten Drittel bäumte sich Zug auf, endlich kam eine Reaktion aus den eigenen Reihen. Zuerst wurde eine Überzahlsituation durch Bösch zum 6:1 ausgenutzt. Nur eineinhalb Minuten später folgte das zweite Tor durch Ramona Bichsel, welche sich ein Herz fasste und von der Mittellinie abdrückte. Leider gelang es den Zugerinnen erst in der 58. Minute den Vorsprung der Churerinnen durch Srotova zu verkleinern. Mehr lag bis Spielschluss nicht mehr drin.

Die in ihrem ersten Meisterschaftsspiel 2018 stark aufspielende Torhüterin Ebinger war nach dem Spiel sichtlich enttäuscht: «Leider haben wir wieder einmal den Start des Spiels verschlafen, trotz des Sechs-Tore-Rückstandes dann aber Kampfgeist bewiesen und das letzte Drittel sogar 3:0 gewonnen. Kaufen können wir uns davon punktemässig wenig, mental müssen wir diesen Fortschritt aber festhalten. Irgendwann werden wir dieses Gedankengut endlich von Beginn weg abrufen müssen – ich hoffe bald.»

Kurz vor Weihnachten und zum Ende des Jahres haben die Zugerinnen noch genau eine Chance dazu. Am 22. Dezember treffen sie auf Red Ants Rychenberg. Das Team hat sich an diesem Wochenende mit den Zugerinnen den Tabellenplatz getauscht und befindet sich neu einen Rang vor den Zugerinnen. Eine spannende Affiche kann erwartet werden.