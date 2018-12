«Die Lebenslustige» hört auf: Regula Hürlimann beendet ihre Politkarriere Nach 20 Jahren in der Politik, 8 davon als Gemeindepräsidentin in Hünenberg, zieht sich Regula Hürlimann zurück. Sie hat gerne mit angepackt, war nahe bei den Leuten. Doch in ihre Rolle musste sie zuerst hineinwachsen. Rahel Hug

Regula Hürlimann, hier bei der Weinrebenkapelle, kam im Jahr 1991 in die Ennetseegemeinde. 1998 wurde sie in den Gemeinderat gewählt, 2010 in stiller Wahl als Gemeindepräsidentin. (Bild: Maria Schmid (Hünenberg, 14. Dezember 2018))

Sie war die erste Gemeindepräsidentin in der Geschichte Hünenbergs und galt als Politikerin «zum Anfassen». Nun ist die Amtszeit von Regula Hürlimann nach 20 Jahren im Gemeinderat, davon 8 als Gemeindepräsidentin, zu Ende. Ihr Büro räume sie mit einem guten Gefühl, sagt die 62-Jährige: «Ich bin etwas wehmütig, spüre aber auch eine gewisse Erleichterung.»

Von Gemeindeschreiber Guido Wetli hat sie eine Metallkette mit ihrem Namen und dem Hünenberger Wappen zum Abschied geschenkt bekommen. Dies in Anlehnung an die slowakische Partnerstadt Banska Stiavnica. «Bei Ansprachen tragen Behördenmitglieder dort stets eine massive Bürgermeisterkette. So eine habe ich mir auch gewünscht», erzählt Regula Hürlimann mit leicht ironischem Unterton. Von der SVP hat sie ein Holzbrett in der Form des Hünenberger Gemeindegebiets erhalten – versehen mit einem Dank für ihr Engagement. «Dass ich sogar von der SVP ein Geschenk bekommen habe, ist ein schönes Zeichen. Wir waren oft nicht gleicher Meinung», freut sich Hürlimann.

Auf keinen Fall alleine aufs «Weltwoche»-Cover

Die Gesten zeigen, wie beliebt die FDP-Frau in Hünenberg war. Kollegen und politische Weggefährten beschreiben sie als souverän, geradlinig, hartnäckig, zuverlässig und anpackend, aber auch als lebenslustig und humorvoll. Dass sie von der Eiche-Zunft in ihrem Jahr als Zunftmutter den Beinamen «die Lebenslustige» erhalten hat, kommt nicht von ungefähr.

Es habe ihr Freude bereitet, mit den Leuten zusammen etwas zu entwickeln, andere Meinungen abzuholen, integrierend zu wirken, sagt Regula Hürlimann. Zu diesen Aussagen passt folgende Geschichte: Als die «Weltwoche» Hünenberg 2012 zur attraktivsten Gemeinde der Schweiz kürte, rief eine Journalistin bei der Gemeindepräsidentin an. Sie fragte, wann und wo man sie fotografieren könne. Für Hürlimann war schnell klar, dass sie auf keinen Fall alleine auf dem Cover zu sehen sein wollte. «Ich habe Familien, Kinder und Hunde zusammengetrommelt für das Foto», erzählt sie.

«Die guten Wahlresultate in all den Jahren haben mich bestärkt, den politischen Weg weiterzugehen», Regula Hürlimann, scheidende Gemeindepräsidentin

In die Rolle als Vollblutpolitikerin musste die ausgebildete Primarlehrerin zuerst hineinwachsen. «Ich war ein politisches Greenhorn», blickt sie zurück. Sie erinnert sich noch genau an die Wahlfeier vom 4. Oktober 1998 in der «Eiche»: «Als einzige Frau unter vier Männern war mir nicht ganz wohl.» Dass sie als dreifache Mutter – ihre jüngste Tochter war damals 11 Jahre alt – in die Politik wollte, kam nicht überall gut an: «Eine Frau eröffnete mir vor den Wahlen, dass sie mir ihre Stimme nicht geben werde. Sie war der Ansicht, ich gehöre nach Hause.»

Von solch kritischen Stimmen hat sich Regula Hürlimann nicht beeindrucken lassen. Sie entwickelte Leidenschaft für das Exekutivamt. Ihr erstes grösseres Projekt als Schulvorsteherin war die Einführung von neuen Informatikmitteln in den Klassenzimmern. «Das war eine Herausforderung, denn ich war überhaupt nicht IT-affin.» Auch die Umsetzung des neuen Schulleitungsmodells, bei dem die Schulleiter mehr Kompetenzen erhielten, sei «eine Knacknuss» gewesen.

Zur Gemeindepräsidentin wurde Hürlimann 2010 in stiller Wahl gewählt. «Die guten Wahlresultate in all den Jahren haben mich bestärkt, den politischen Weg weiterzugehen.» Sie schätze an Hünenberg die grosse Offenheit der Bevölkerung. Als gebürtige Goldauerin, die 1991 in die Ennetseegemeinde kam, ist sie nämlich keine «Einheimische». «Doch ich habe mich hier auf Anhieb willkommen gefühlt.»

Das Schulhaus Eichmatt als Pionierprojekt

Als Meilenstein während ihrer Zeit im Gemeinderat bezeichnet Hürlimann die Planung und Eröffnung des Schulhauses Eichmatt zusammen mit der Gemeinde Cham. «Dass zwei Gemeinden auf der Grenze gemeinsam ein Schulhaus bauen, hatte Pioniercharakter.» Weiter zählt sie die Zukunftskonferenz im Jahr 2012 auf, die auf ihre Initiative hin durchgeführt wurde. Dieser Anlass legte die Grundlage für die Zentrumsentwicklung, die zurzeit in der Umsetzungsphase ist. Auch die Aktivitäten des Vereins Wirtschaftsregion Zugwest, den sie vier Jahre lang präsidiert hat, streicht Hürlimann hervor. «Die stärkere gemeindeübergreifende Zusammenarbeit ist eine Erfolgsgeschichte.»

Auch mit weniger erfreulichen Themen musste sich die scheidende Gemeindepräsidentin befassen. Da wäre etwa die unendliche Geschichte der Asylunterkunft – der Widerstand gegen einen Neubau im Bösch hält bekanntlich an. Oder die Diskussionen um den Bau einer Mobilfunkantenne im Seegebiet. «Die Empörungskultur ist grösser geworden. Manchmal vermisse ich Kompromissbereitschaft», stellt Hürlimann fest, und gibt zu, dass ihr gewisse Themen schlaflose Nächte bereitet haben.

Jetzt hat sie mehr Zeit für ihre Hobbys

Regula Hürlimann freut sich auf das, was jetzt kommt. Ihr Rückzug aus der Politik erfolgt zeitgleich mit dem ihres Ehemannes Urs Hürlimann, Baudirektor des Kantons Zug. «Mein Mann und ich werden gemeinsam in ‹Klausur› gehen, um unsere Zukunft zu planen», verrät sie. Die Spontaneität sei zum Teil etwas zu kurz gekommen in den letzten Jahren, sagt die 62-Jährige. Nun wird sie mehr Zeit haben für ihre Hobbys: Lesen, Kochen, Sport und die beiden Grosskinder.

Das politische Geschehen in Hünenberg werde sie auch weiterhin verfolgen, versichert Hürlimann, doch sie fügt lachend hinzu: «Ich werde meiner Nachfolgerin auf keinen Fall dreinreden und ganz bestimmt keine Leserbriefe schreiben.»