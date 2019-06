Kolumne Die liebe Lust auf Listen Redaktionelle Mitarbeiterin Laura Sibold über ihren vermeintlich bünzligen Charakterzug Laura Sibold

(Bild: stk)

Hand aufs Herz: Ich habe einen etwas bünzligen Charakterzug. Ich mag es, Listen zu schreiben. Schwört jede Hausfrau seit Anbeginn der Zeit auf das Erstellen einer Einkaufsliste, fängt der Spass bei mir damit erst an. Mein handgeschriebener Zettel, um meine Wocheneinkäufe geordnet zu erledigen, ist nämlich oftmals nach dem Aufbau der jeweiligen Ladenfiliale gegliedert.

Obst und Gemüse befindet sich meist links des Eingangs und kommt daher unten links auf den Zettel, Brot und Gebäck irgendwo in die Mitte, während Fisch und Fleisch im hinteren Teil des Ladens und somit zuoberst auf der Liste angesiedelt sind. So wird die Einkaufstour zur Schatzsuche – ein Trick meiner Mutter, der sich seit Kindertagen bewährt hat.

Als Kind hatte ich auch eine «Lieblingsmenschen-» und eine «Ich-kann-das»-Liste. Auf Letzterer wurde jeweils notiert, was ich besonders gut konnte oder gerade neu gelernt hatte. Ich konnte zum Beispiel meine Katze gut in meinem Puppenwagen spazieren fahren und war eine Meisterin darin, die höchsten Kapla-Türme der Familie zu bauen. Auf der Lieblingsmenschen-Liste wiederum waren alle Personen «meines Umfelds» notiert, die ich mochte. Mein Grossdädi, mein Kaninchen sowie Pippi Langstrumpf waren jeweils hoch im Kurs.

Aus Zeiten der vielen Klassen- und Blauringlager hat sich das Schreiben einer Packliste bewährt. Noch heute fahre ich selten in die Ferien, ohne vorher – meist von Hand, weil es dann kaum jemand anderes lesen kann – eine Packliste anzufertigen. Meist stehen da fast mehr Bücher als Kleidung drauf, aber man muss aus Platzgründen schliesslich Prioritäten setzen. Nicht zu vergessen ist auch die legendäre To-do-Liste, die sich in meiner Papieragenda befindet und wöchentlich mit Aufgaben erneuert wird.

Die Lust auf Listen ist nicht unbegründet und längst nicht nur meine persönliche Vorliebe. So sind Listen auch auf dem politischen Parkett beliebt, manchmal gar in Verbindung mit anderen Parteien. So setzt die SP Kanton Zug auf eine Listenverbindung mit der Alternative – die Grünen, damit es mit dem linken Sitz in Bern wieder klappt. Und auch schwarze Listen, etwa jene säumiger Prämienzahler, sowie rote Listen bedrohter Tierarten gibt es zuhauf. Manchmal lesen sie sich, obwohl das Thema variiert, doch alle fast gleich.