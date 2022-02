Leserbrief Die Medizin ist auf Abwegen Gedanken zur Entwicklung der Gesundheitsversorgung

Die Medizin hat in den letzten 200 Jahren mehrfach den falschen Weg genommen. Angefangen hat es vor 200 Jahren, als die Medizin einseitig auf Chemie setzte und statt einer gesamtheitlichen Behandlung, welche auch die Ursachen der Leiden berücksichtigte, nur noch auf Medikamente setzte, welche oft die eigentliche Ursache nicht einmal ansatzweise beseitigten und der Gesundheitsindustrie über die Nebenwirkungen weitere Milliardenumsätze generierte. Etwa gleichzeitig wurden Impfungen aktuell. Im 20. Jahrhundert wurden Impfungen auch gegen Kinderkrankheiten aktuell, obwohl diese, wenigstens in den westlichen Industrieländern in aller Regel keine Gefahr darstellten, da sich jedoch Impfungen zum goldenen Kalb der Medizin entwickelten, darf man sie nicht in Frage stellen, und es ist schon ein Sakrileg, sich die Frage zu stellen, ob die Impfungen die Menschen ganz allgemein geschwächt und anfällig gemacht haben.

Es wird geflissentlich vergessen, dass die Medizin Fortschritte gemacht hat und Masern et cetera für Kinder fast nie ein Problem darstellen. Selbst Kinderlähmungsausbrüche zeitigten bei ganz wenigen Betroffenen bleibende Folgen. Die Medizin hat sich im 20.Jahrhundert von der Natur entkoppelt. Ebenfalls im 20.Jahrhundert wurde die Medizin zum Instrument von totalitären Systemen, um unliebsame Bevölkerungsgruppen zu eliminieren. Die Politik und die Mediziner entschieden, wer krank und wer gesund war und ist.

Dass hierbei ökonomische Interessen überhandnahmen, muss nicht speziell erwähnt werden, denn dass die Rendite wichtiger ist als das Wohl der Betroffenen, ist nicht nur in der Medizin ein Bestandteil der modernen Gesellschaft. In den letzten 40 Jahren kam noch die völlig übertriebene Präventionspolitik hinzu. Wir vergöttern die Gesundheit und vergessen, dass Krankheiten und Schicksal zum Leben gehören. Die Politik macht munter mit, seit sie erkannt hat, dass die Prävention ein hervorragendes Mittel ist, um die Menschen zu überwachen und vor allem zu erziehen. Dies zeigt sich besonders bei der Corona-Politik der letzten zwei Jahren, welche mit einem natürlichen vernünftigen Handeln nichts mehr zu tun hatte.

Gesamthaft stellt sich langsam die provokative Frage, ob die moderne Medizin nicht mehr Schaden anrichtet, als sie nützt. Natürlich ist die Notfallmedizin damit nicht gemeint!

Michel Ebinger, Rotkreuz