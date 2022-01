Kolumne «Zuger Ansichten»: Die Mitte Kanton Zug sagt einmal Ja und dreimal Nein Laura Dittli, Mitte-Kantonsrätin und Kantonalpräsidentin, zu den nationalen Abstimmungen vom 13. Februar. Laura Dittli, Kantonsrätin Die Mitte, Oberägeri Drucken Teilen

Anlässlich der Delegiertenversammlung vom 12. Januar haben die Delegierten die Parolen zu den bevorstehenden eidgenössischen Abstimmungen gefasst.

Die Mitte Kanton Zug befürwortet die Abschaffung der Stempelsteuer und folgt damit dem Bundesrat und den eidgenössischen Räten. Wir setzen uns für attraktive Rahmenbedingungen für die lokale Wirtschaft ein. Mit der Änderung des Bundesgesetzes fehlen zwar auf den ersten Blick Steuereinnahmen, im Endeffekt wird sich die Änderung positiv auf die wirtschaftliche Situation im Allgemeinen und auf den Wirtschaftsstandort Zug im Speziellen auswirken, steht doch den Unternehmungen mehr Kapital für Investitionen, Innovationen und zur Sicherung von Arbeitsplätzen zur Verfügung. Dieser Umstand wird die Steuerausfälle kompensieren.

Die Delegierten lehnten das Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien knapp ab. Die indirekte Medienförderung, wie wir sie heute kennen, bleibt bestehen und hilft auch den kleinen Medienunternehmen. Wir sind überzeugt, dass die kleinen Medienhäuser auch in Zukunft nicht verschwinden werden. Schon heute werden kleinere Verlage mit jährlich über 30 Millionen Franken subventioniert. Diese Fördergelder bleiben bei Ablehnung des Gesetzes bestehen. Nach welchem Schlüssel das Bakom bei Annahme des Gesetzes das Geld verteilt, ist bis dato nicht geregelt. Die Verleger müssen sich bewerben und werden sich wohl hüten, bundeskritisch die Feder zu schwingen. Die redaktionelle Unabhängigkeit wäre bei Annahme gefährdet. Nicht der Staat muss die Medien kontrollieren, sondern die Medien den Staat.

Die Initiative zum Tier- und Menschenversuchsverbot lehnt die Mitte Kanton Zug ganz klar ab. Die Initiative würde viel zu weit greifen. Mit den bestehenden gesetzlichen Vorgaben ist die Forschung an Tieren bereits auf das Minimum limitiert. Die Initiative hätte fatale Folgen für unsere Gesundheitsversorgung und den Forschungsstandort. Die Entwicklung von Medikamenten und Therapien wäre massiv eingeschränkt. Hinzu kommt, dass sämtliche importierten Produkte überprüft werden müssten, was zwangsweise zu einem teuren Bürokratie- und Kontrollapparat führt. Zulassungen müssten verweigert werden, was letztendlich zu einem Schwarzmarkt und Behandlungen im Ausland führen würde.

Die Vorlage zur Volksinitiative «Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung» bewegt die Delegierten. Statt Tabuisieren besser Thematisieren und in die Prävention investieren, so die einen. Es gehe um den Schutz der Kinder und Jugendlichen vor einer expliziten Sucht, so die anderen. Die Delegierten lehnten die Volksinitiative knapp ab und befürworten damit das vom Parlament beschlossene neue Tabakproduktegesetz. Mit diesem Gesetz wurde ein guter Kompromiss gefunden. Die Tabakwerbung wird künftig nicht per se untersagt, sondern nur in Medien und Websites, die für Minderjährige bestimmt sind. Es balanciert die Interessen an griffigem Jugendschutz und an wirtschaftlicher Freiheit aus.

Die Mitte Kanton Zug empfiehlt bei den Abstimmungen vom 13. Februar somit dreimal Nein und einmal Ja. Besten Dank für die Unterstützung.