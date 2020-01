Ägerital: Die Mitwirkung zur Revision der Ortsplanung der beiden Gemeinden geht getrennt weiter Oberägeri und Unterägeri haben gemeinsam das Strategiepapier zur Ortsplanungsrevision erarbeitet.

Blick auf das Ägerital von der Schneitstrasse aus gesehen. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 30. Januar 2017)

Die Unterägerer werden zur Teilnahme an einer Online-Umfrage zur Ortsplanungsrevision aufgefordert. Sie wurde bis Ende Februar verlängert. «Die Ortsraumplanung ist ein wichtiges Thema. Wir planen die Weiterentwicklung der Gemeinde für die Zukunft», sagt Joëlle Guldin, sie ist für die Kommunikation der Gemeinde zuständig. Die Bevölkerung wird dabei in verschiedenen Etappen mit einbezogen.

Haben die beiden Gemeinden das strategische Leitbild zur Revision der Ortsplanung noch zusammen erarbeitet, gehen sie bei der Ausführung wieder getrennte Wege. Das Strategiepapier «Räumliches Bild Ägeri» wurde mittlerweile vom Kanton gesichtet. Es dient als Grundlage für die anstehende Ortsplanungsrevision. Die Broschüre wird in Unterägeri nun nochmals in die Haushalte verschickt und so auch auf die Online-Umfrage hingewiesen. Mit der Umfrage werde die Meinung der Einwohner abgeholt, so Guldin.

Es gehe etwa darum, ob die Themenschwerpunkte Märkte am See, Dorfleben, Seepromenade, Seekinder und Küstenfahrt der Bevölkerung auch gefallen. Es gibt auch die Möglichkeit, die Ausführungen mit eigenen Ideen zu ergänzen. Die Umfrage sei ein erster Schritt, erklärt Guldin. «Die Mitwirkung der Ortsplanung erfolgt, wenn die wesentlichen Inhalte erarbeitet sind.» In Frühling ist eine weitere öffentliche Veranstaltung geplant. «Interessierte Einwohnerinnen und Einwohner werden die Möglichkeit haben, sich für die Weiterentwicklung zu engagieren», sagt Guldin. Dabei sollen auch ein provisorischer Zeitrahmen und die gesetzten Ziele kommuniziert werden.

40 Mitwirkende in Oberägeri

In Oberägeri ist der Prozess der Mitwirkung bereits weiter fortgeschritten. Insgesamt 40 mitwirkende Personen kümmern sich um die Umsetzung des strategischen Papieres. Die meisten haben sich ebenfalls auf einen Aufruf der Gemeinde zur Mitwirkung gemeldet. «Wir sind sehr zufrieden mit dem Rücklauf auf unseren Aufruf», sagt Gemeindepräsident Pius Meier. Er hat auch den Vorsitz der Gesamtkommission inne.

Sechs Gremien umfasst die Mitwirkung. Neben der Gesamtkommission sind das fünf Arbeitsgruppen zu den definierten Themenschwerpunkten. Jede Arbeitsgruppe wird von einem Gemeinderat begleitet. Pius Meier ist für die Gruppe Seekinder zuständig. «Wir haben die Gruppengrösse im Vorfeld definiert, sodass ein effizientes und zielführendes Arbeiten möglich ist», erklärt Meier. Die Teams seien grösstenteils mit Personen, die sich freiwillig gemeldet haben, bestückt worden. «Wir konnten alle Bewerbungen berücksichtigen», so Meier. Einzelne Mitglieder seien konkret angefragt worden. Ausschlaggebend für die Zuteilung in die Arbeitsgruppen waren die persönlichen Interessen und Wünsche, die berufliche Tätigkeit und allfällige Mitgliedschaften in Vereinen oder Organisationen.

«Es sind engagierte Einwohnerinnen und Einwohner, die aktiv die Rahmenbedingungen für die Zukunft mitgestalten möchten, querbeet durch alle Generationen und beruflichen Hintergründe», so der Gemeindepräsident über die Teilnehmer. Er ergänzt: «Die Gesamtkommission wurde seitens des Gemeinderates zusammengestellt. Es handelt sich dabei um ein politisches Gremium mit einer klaren strategischen Ausrichtung.»

Bereits Ende Oktober fand ein Kiff-off-Meeting statt. Mittlerweile haben sich die Arbeitsgruppen Dorfleben und Seekinder bereits zu einer ersten Sitzung getroffen. Die übrigen legen im Januar noch los. Die Mitglieder seien angehalten, Inputs zu bringen, so Pius Meier. «Sie unterstehen nicht der Geheimhaltungspflicht und können somit auch ihr Umfeld nach Meinungen und Ideen fragen.» Trotz der eigenständigen Umsetzung des Leitbildes werden die beiden Gemeinden immer auch wieder zusammenarbeiten, so etwa in den Themenschwerpunkten Seekinder und der Weiterentwicklung des Seeufers, wie von beiden Gemeinden bestätigt wird.