Die Musikgesellschaft Walchwil reist durch Afrika Dem Dirigenten Roland Hürlimann gelingt es auch dieses Jahr, mit seinem Musikantenteam die Zuhörer im vollbesetzten Gemeindesaal zu begeistern.

Die Walchwiler Musiker stellen ihr grosses Repertoire unter Beweis. (Bild: Jakob Ineichen, Walchwil, 23. März 2019)

(bier/pd) Mit dem Marsch Cleopatra eröffnete Dirigent Roland Hürlimann mit seinen Musikanten das Jahreskonzert, das unter dem Motto «Africa» lief. Der Melodienreigen führte von Nordafrika durch den Kontinent bis nach Südafrika. Der Programmhöhepunkt im ersten Teil waren die beiden Stücke African Harmonie und Triumphmarsch. African Harmonie ist eine Suite von fünf afrikanischen Volksliedern. Der Triumphmarsch aus der Oper Aida. Die Geschichte handelt in Ägypten zur Zeit der Pharaonen.

Jürg Portmann, der Präsident der Musikgesellschaft Walchwil (MGW), begrüsste die Gäste und die Delegationen mit einigen Worten auf Suaheli und auf Africaans. Er dankte den Sponsoren, Gönnern und den vielen Helfern für die Unterstützung. Die Young Band schloss den ersten Konzertteil ab. Unter der Leitung von Xaver Fässler spielten die Musikschüler aus Walchwil bekannte Werke, wie Hakuna Matata aus dem berühmten Film Lion King, sowie African Marketplace.

Ein mitreissendes Klarinettensolo

Im zweiten Programmteil stellte der Schulrektor Beat Schäli eine bunte Palette von Musikstücken vor. Mit den beiden Stücken Africa performed von Toto und Highlights aus dem Film Tarzan waren typische afrikanische Lieder angesagt. Im Stück Klarinettenteufel brilliert der Klarinettist Benno Bieri mit einem hervorragenden Solo. Und es durfte auch das berühmte Stück Pata Pata von Miriam Makeba aus Südafrika nicht fehlen.

Dann spielte die MGW bekannte Hits von Bert Kämpfert, wie the African Sound oder Swinging Safari. Zum Schluss stand ein rassiger Marsch (Sons of the Brave) auf dem Programm, der einen gelungenen Abend abrundete.