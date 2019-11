Die neue Website der Stadt Zug passt sich Mobilgeräten an Die Internetseite der Stadt Zug hat einen neuen Auftritt erhalten. Neben einem modernen Erscheinungsbild passt sich www.stadtzug.ch neu automatisch verschieden grossen Bildschirmen an.

Die Website der Stadt Zug hat einen neuen Auftritt erhalten. (Bild: Screenshot)

(rh) Weil sich immer mehr Menschen auf einem Smartphone oder Tablet informieren, passen moderne Webauftritte ihren Inhalt an, je nachdem, auf welchem Gerät sie abgerufen werden. Aus diesem Grund hat auch die Stadt Zug ihren Webauftritt technologisch aufgerüstet und auf eine Software gewechselt, die ein solch dynamisches Verhalten unterstützt. Vom Online-Formular bis zum Abstimmungsarchiv: Jeder Inhalt wird je nach Gerät passend dargestellt (sogenanntes «responsives Design»).

An der bewährten Struktur des Internetauftritts hat sich nichts geändert, wie es in einer Mitteilung der Stadt Zug heisst. Neu ist das sogenannte «Hamburger-Menu», das sich mit drei horizontalen Balken auszeichnet. Über dieses Menu, welches vor allem auf dem Smartphone praktische Dienste leistet, kann das Hauptmenu mit allen Inhalten aufgerufen werden.

Der neue Webauftritt ist vollständig SSL-verschlüsselt. Zwar waren alle Seiten mit Eingabefeldern schon seit Langem verschlüsselt und damit datenschutzkonform. Doch immer häufiger werden auch normale Informationsseiten verschlüsselt.

Mithilfe bei der Suche nach Fehlern erwünscht

Der Umstellung ging ein komplexer technischer Vorgang voraus, bei welchem trotz intensiver Nachbearbeitung noch nicht alle Fehler gefunden werden konnten. Die Stadt Zug ermuntert deshalb Benutzerinnen und Benutzer, sich aktiv an der Fehlersuche zu beteiligen. Senden Sie eine Mail an kommunikation@stadtzug.ch, kopieren Sie den Link der fehlerhaften Seite und beschreiben Sie das Problem möglichst genau. Alle, die sich bis Ende November an der Fehlersuche beteiligen, nehmen an einem Wettbewerb teil, bei dem fünf Nachtessen zu gewinnen sind.