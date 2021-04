Leserbrief Die Ohnmacht des Abwartens Zur Coronasituation

Zensur ist verboten. So steht es geschrieben in der Bundesverfassung unter Art. 17, Absatz 2. Wir reden von einem Verbot, das Tag für Tag mannigfach übertreten wird. Und wer schreitet ein? Die Polizei? Hat anderes zu tun. Die Politiker? Haben keine Zeit oder meinen, dass es sie nichts angeht. Der Bundesrat? Schaut weg. Die Gerichte in diesem Land? Auch sie schauen weg. Und die Bürger? Werden, wenn sie auf diesen Missstand hinweisen, überhört oder mundtot gemacht. Und die Medien? Die haben in erster Linie zu gehorchen, sonst … Wer schaut denn eigentlich hier zum Rechten?

Youtube hat in den ersten zwei Monaten dieses Jahres mehr als 300000 Videos gelöscht. Sie erheben sich zu Richtern. Der Rechtsstaat scheint sich still und heimlich aus der Affäre gezogen zu haben. Aber was soll’s. Wie weiter? Abwarten bis es besser wird? Es scheint nicht besser, nur immer schlimmer zu werden. Und wenn es immer schlimmer wird, was dann? Auswandern? Das wäre Flucht. Aufstehen? Was denn sonst. Sich Gehör verschaffen? Was denn sonst? Nein sagen? Was denn sonst? Komfortzone verlassen? Was denn sonst? Zivilen Ungehorsam praktizieren? Was denn sonst? Hannah Arendt hat es auf den Punkt gebracht: Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen … ich ergänze: …wenn ihm Unrecht widerfährt.

Daniel Wirz, Zug