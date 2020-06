«Die Pandemie ist nicht vorbei»: Der Kanton Zug verzeichnet 9 neue Corona-Fälle in einer Woche

In den letzten 7 Tagen sind im Kanton Zug insgesamt 9 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus bestätigt worden. 53 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Der Kanton betont: Die Pandemie ist nicht überstanden, weitere Ausbrüche sind nach wie vor möglich. Personen mit Symptomen sollen sich so rasch wie möglich testen lassen.