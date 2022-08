leserbrief Die Parteienlandschaft neu denken Zu den Gesamterneuerungswahlen im Kanton Zug vom 2. Oktober

Fühlen Sie sich immer «zu Hause» und vollständig verstanden bei Ihrer Partei, sollten Sie denn irgendwo einen Parteibeitrag bezahlen? Gerade junge Menschen sehen Parteien zunehmend als Auswahlsendung von Ideen, die man wie ein Produkt entweder «kauft» oder nicht. Für sie ist eine Partei nicht mehr der ideologische Heimathafen, dem man alles unterwirft. Ist das schlecht? Ich war als früherer Pressechef eines CVP-Bundesrates parteilich «gebrandmarkt», obwohl ich mich schon damals nicht nur für eine Partei begeistern konnte. Daher zahle ich seit Jahren sowohl der Mitte, wie auch der FDP und seit kurzem auch den Grünliberalen (GLP) meinen Parteibeitrag. Ich bin überzeugt, dass wir alle Mitteparteien in unserer immer ideologischer und extremer werdenden Welt mehr brauchen denn je.

Für traditionelle Politikerinnen und Politiker und Parteimitglieder ist so etwas undenkbar, weil da noch in religionsähnlichen Etikettierungen gedacht wird. Und da darf es nicht sein, dass da eine neue, junge Mittepartei sich mit Etiketten wie liberal und grün positioniert und erst noch für «eine erfolgreiche Wirtschaft ist die Basis für unseren Wohlstand, Innovation und die Energiewende» eintritt. Warum macht aber eben gerade der Wettbewerb innerhalb der Mitteparteien Sinn? Die Grünliberalen waren noch nie Regierungspartei. Das hilft, ausgetretene Pfade erst gar nicht zu betreten, sondern neue Wege zu gehen. Wir kritisieren den Bundesrat, wie er an Ort tritt, und vergessen, dass er sich ja gar nicht bewegen kann, wenn wir in Traditionen verhaftet bleiben und denken, die Mitte oder die FDP müssten nur ihre Sitze im Bundesrat halten und dann sei alles gut. Wenn wir mittelfristig Veränderungen in der Dynamik unseres Regierungssystems haben wollen, dann sehe ich bei den Grünliberalen die grössten Chancen, dieses System aus seiner Verkrustung zu befreien. Das ist eine urliberale Politik, die darauf aufbaut, dass wir für uns selber Verantwortung übernehmen, aber so, dass auch zukünftige Generationen nicht durch unser Handeln blockiert werden.

So habe ich denn auch zugesagt, als ich von der GLP als Kandidat für die Wahlen 2022 (Kantonsrat und Grosser Gemeinderat) angefragt wurde. Es hat mich gereizt, eine junge Mitte-Partei zu unterstützen, die sich als «Créateur d’avenir», also als Zukunftsmacher, bezeichnet. Die GLP erlebe ich als liberale und wirtschaftsfreundliche Partei, die aber einfach überzeugt ist, dass erfolgreiches Wirtschaften nicht gegen die Umwelt, sondern nur mit ihr geht. Hätte Europa sich frühzeitig aus der Abhängigkeit von fossilen russischen Energien gelöst, wäre die Wirtschaft in einer stärkeren Position heute. Die Reaktionen auf meine Kandidatur aus meinem fast ausschliesslich «bürgerlichen» Umfeld waren sehr gemischt – von Unterstützung bis grosse Enttäuschung. Da wird dann rasch behauptet, die GLP sei keine liberale, wirtschaftsfreundliche Partei. Wenn wir die neusten Abstimmungsparolen anschauen, dann sehe ich, dass die GLP für die AHV-Revision ist und auch für die Revision der Verrechnungssteuer eintritt, beide Vorlagen werden von den Grünen und der SP bekämpft.

Victor Schmid, Kandidat für Kantonsrat und Grosser Gemeinderat, Zug