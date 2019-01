Die Playoffs sind für Zug United zum Greifen nah Dank eines überraschenden Erfolgs gegen den Serienmeister Wiler-Ersigen (8:6) und eines Arbeitssiegs in Uster (4:2) hat Zug United sich in der NLA einen komfortablen Vorsprung erspielt. Peter Rohner

Zugs Drefachtorschütze Andreas Dalhqvist (Mitte) gegen Tatu Väänänen und Goalie Martin Menétrey. (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 19. Januar 2019))

Die Aufgaben am vergangenen Wochenende waren für Zug United ungleich, aber beide herausfordernd. Beide Aufgaben bewältigten die Zentralschweizer erfolgreich. Dabei sticht der Sieg vom Samstag in der heimischen Sporthalle hervor – es war der erste für Zuger in der NLA gegen den elffachen Titelhalter Wiler-Ersigen.

Dabei hatte bis zur Spielmitte noch wenig auf eine Überraschung hingedeutet. Die Emmentaler führten nach 30 Minuten scheinbar sicher mit 3:1. Dann erwischte erst Andreas Dahlqvist, der schon im Startdrittel im Powerplay zum 1:1 getroffen hatte, Menétrey aus spitzem Winkel. Nur knapp zwei Minuten später folgte das 3:3: Es war nicht das schönste Tor des Abends, aber in der Retrospektive das wohl wichtigste. Joshua Schelbert bezwang Goalie Martin Menétrey mit dem Rücken zum Tor und per Backhand. Damit hatten die Zuger Blut geleckt.

Und es ging Schlag auf Schlag – innert sieben Minuten drehte das Team von Trainer Sascha Rhyner die Partie vom 1:3 zum 7:3. Es war die Vorentscheidung. Auch wenn Wiler-Ersigen in der druckvollen Schlussphase von einem 4:8 auf ein 6:8 herankam, änderte sich nichts am Spielausgang. Die Zentralschweizer feierten den sechsten Heimsieg in Folge.

Special Teams entscheiden gegen Uster

Weniger gut war vor diesem Wochenende die Bilanz in fremden Hallen: Fünf Niederlagen hatten die Zuger zuletzt aneinandergereiht, während der Gegner Uster in seiner Heimhalle Buchholz letztmals am 23. September gegen den souveränen Leader GC verloren hatte. Doch die Zuger waren gewillt, diese Serien zu stoppen. Beide Teams legten von Beginn grossen Wert auf eine geordnete Defensive und kontrolliertes Offensivspiel. Entsprechend bedeutsam wurden die sogenannten Special Teams, also Über- und Unterzahl. Und hier hatte Zug die entscheidenden Vorteile.

In doppelter Überzahl brachte Dahlqvist die Zentralschweizer in Führung. Und er doppelte gleich nach, als Aellig noch immer auf der Strafbank sass. Der Vorsprung gab den Zugern Selbstvertrauen. In der Offensive gelang dem Team zwar nicht allzu viel, doch überzeugte es in der eigenen Hälfte.

Die Ustermer kamen im mittleren Spielabschnitt durch einen herrlich vorgetragenen Konter zum Anschlusstreffer. Doch wieder waren es die Special Teams, die für Zug sprachen. Zunächst arbeitete die Box in Unterzahl ausgezeichnet. Auf der anderen Seite stellte Tim Mock den Zwei-Tore-Abstand in einem Powerplay wieder her: Er stocherte nach einem Schuss von Carl Kostov-Bredberg den Ball über die Linie.

Uster kam zwar beim dritten Powerplay Anfang des dritten Spielabschnitts auch zum ersten Erfolgserlebnis, mehr wollte den Zürcher Oberländer aber nicht gelingen. Die Gäste sündigten im Abschluss. Einzig Peter Flütsch traf zum 4:2 – der Endstand. Dank des vierten Siegs in Folge hievten sich die Zuger auf den fünften Rang – punktgleich mit Uster und Chur. Die Reserve auf den neunten Platz beträgt nun satte acht Punkte.