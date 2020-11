Die Post in Oberägeri zieht in den Coop In Oberägeri bietet die Post ihre Dienstleistungen ab dem 25. Januar 2021 im Coop an. Die Kundinnen und Kunden können dort an der bedienten Posttheke ihre Postgeschäfte erledigen. Wer Einzahlungen bar erledigen möchte, kann dies in Oberägeri zudem neu beim Briefträger an der Haustür tun.

(haz) Postgeschäfte können in Oberägeri ab dem 25. Januar 2021 weiterhin im Dorfzentrum erledigt werden: Die Filiale mit Partner im Coop befindet sich mitten im Dorf an der Hauptstrasse 15, nur rund 150 Meter von der heutigen Postfiliale entfernt. Neben der zentralen Lage profitieren die Kundinnen und Kunden auch von den langen Öffnungszeiten: der Coop hat von Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 19 Uhr durchgehend offen, am Samstag von 7.30 bis 17 Uhr.

Postgeschäfte an der Theke im Coop erledigen

Bei den Mitarbeitenden von Coop können laut Medienmitteilung der Post die Postkundinnen und -kunden an der gelben Theke Briefe und Pakete ins In- und Ausland aufgeben, zur Abholung gemeldete Sendungen entgegennehmen und Einzahlungen mit der PostFinance Card und allen gängigen Debitkarten bargeldlos erledigen. Mit der PostFinance Card sind Bargeldbezüge bis maximal 500 Franken möglich.

Weiter bietet die Post sowohl den Privatkunden wie auch den Gewerbetreibenden von Oberägeri von Montag bis Freitag zusätzlich die kostenlose Dienstleistung «Bareinzahlung und -auszahlung am Domizil» an. Die Kundschaft kann den Zahlungsverkehr direkt an der Haustüre beim Briefträger erledigen. Um diesen Service nutzen zu können, müssen sich Kundinnen und Kunden einmalig entweder beim Kundendienst der Post oder am Schalter einer Filiale, zum Beispiel in Unterägeri, registrieren.

Die Post informiert die Bevölkerung am 30. November und 1. Dezember

Am Montag 30. November und Dienstag 1. Dezember informiert die Post die Bevölkerung in ihrer Filiale Oberägeri an der Poststrasse 3 über die künftige Postversorgung. An beiden Informationstagen gibt die Post, unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln des BAG, Auskunft rund um das neue Angebot und beantwortet offene Fragen.