Oberwil: «Die Probleme sind uns bekannt» Der Pächter der beiden Oberwiler Restaurants hat einige bauliche Veränderungen vorgenommen. Die Alternative-CSP will nun vom Stadtrat wissen, ob er die dafür notwendigen Bewilligungen eingeholt hat. Charly Keiser

Sind diese (An)Bauten in den Oberwiler Restaurants bewilligt oder nicht? Dies fragt die Alternative-CSP den Zuger Stadtrat. (Bild: Stefan Kaiser, 1. Februar 2019)

Es seien schon mehrmals Oberwiler an sie gelangt, weil sie sich fragen würden, ob die in den vergangenen Monaten erstellten Bauten bei den beiden Oberwiler Gastrobetrieben legal erstellt worden seien. Dies schreibt die Fraktion Alternative-CSP zu Beginn ihrer Interpellation, die sie vor ein paar Tagen zuhanden des Stadtrats eingereicht hat.

Beim Restaurant Rigiblick sei vor mehr als einem Jahr ein Anbau erstellt worden, führt die Partei aus. «Dieser hat zwar nur Kunststoffwände, besteht aber aus einer sturmfesten Metallkonstruktion und einem stabilen Dach. Im Winter wird der Anbau temporär durch eine auf der Terrasse platzierte Ölheizung erwärmt.»

Beim Restaurant Kreuz sei der Zugang zum Badeplatz Tellenörtli häufig eingeschränkt und alles andere als eine Augenweide. Er sei oft durch gelagerte Abfallbehälter und durch Sperrgut verunstaltet. «Es stehen Fahrzeuge und Anhänger herum, und es wurde mit Brettern auf der Nordseite ein Anbau erstellt. Unten am Seeufer wurde ein Kioskgebäude errichtet, Gartenmöbel stehen dort, und ein Rasenteppich deckt den vorhandenen Kies. Und auch der Bootssteg wurde baulich verändert.»

«Wurde dem Besitzer eine Frist gesetzt?»

Gibt es für den Anbau beim Restaurant Rigiblick eine Baubewilligung?, fragt die Partei den Stadtrat. Und wenn nein, wurde dem Besitzer eine Frist gesetzt, den illegal erstellten Anbau zu entfernen? Gibt es in der Stadt Zug eine Bewilligungspraxis für die Beheizung von temporären und schlecht isolierten Bauten? Die Alternative-CSP fragt zudem, ob die in den vergangenen Monaten beim Restaurant Kreuz erstellten Bauten bewilligt und welche Bauten innert welcher Frist wieder entfernt werden müssten? Und sie fragt zum Schluss zusammenfassend: Was unternimmt der Stadtrat, damit der Zugang zum Tellenörtli nicht mehr beeinträchtigt wird? Und gibt es dazu eine vertragliche Regelung?

Offiziell ist von der Stadt nur wenig in Erfahrung zu bringen. Dies, weil sich die Behörden aufgrund der eingereichten Interpellation nicht mehr zu Details in der Angelegenheit äussern dürfen. «Die Stadt nimmt das Anliegen der Interpellanten ernst und ist in dieser Sache bereits tätig», sagt Bauchefin Eliane Birchmeier: «Je nach Ergebnis der weiteren Abklärungen werden weitere Schritte eingeleitet.»

Involvierte Personen haben aber unserer Zeitung den Sachverhalt bestätigt, dass die Leute der Stadt mit dem Pächter in den letzten Monaten einige Probleme gehabt hätten. So sei er mehrmals angehalten worden, Bewilligungen einzuholen, habe sich aber einfach nicht gemeldet und auch nichts unternommen.

Suche mit Kanton für eine Lösung

Ein Augenschein vor Ort zeigt, dass tatsächlich einiges in den beiden Oberwiler Restaurants am See angebaut oder verändert worden ist (siehe Bilder).

«Als Verpächter sind uns die Hände mehr oder weniger gebunden», sagt Andreas Blank, VR-Präsident der Gastro Oberwil AG, die das Restaurant Kreuz verpachtet hat. Ihr Pächter sei sehr innovativ, habe viele Ideen, koche sehr gut und mache viel. «Die Probleme sind uns bekannt und werden im Moment – auch dank unserer Hilfe – angegangen.» Ihr Pächter sei wohl zu schnell oder die Bewilligungsbehörden zu langsam, witzelt Blank, lacht und ergänzt: «Tatsächlich war es im letzten Sommer schwierig, mit dem Boot am Steg zu landen, und darum hat unser Pächter die Änderung vorgenommen. Wir sind jedoch mit dem Kanton daran, eine entsprechende Lösung zu finden.»

Es sei klar, dass man zuerst nach einer Bewilligung fragen müsse, bevor man bauen oder bauliche Änderungen machen wolle. «Aber unser Pächter scheint da einfach ein bisschen zu ungestüm.» Die Baubewilligung für den Kiosk sei im Übrigen eingereicht worden oder werde in den nächsten Tagen eingereicht. Auch in Sachen Abfall sei eine Lösung geplant, erklärt Blank: «Das Ziel ist ein Unterflurcontainer. Doch da ist die Stadt federführend, beziehungsweise in der Verantwortung.»