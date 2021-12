Vereine Die Räbefasnacht 2022 wird aussergewöhnlich An der Generalversammlung der Fasnachtsgesellschaft Baar haben die Mitglieder die Durchführung beschlossen.

Jedes Jahr stimmen die Mitglieder der Fasnachtsgesellschaft Baar an der Generalversammlung darüber ab, ob die Räbefasnacht durchgeführt werden soll. Das Resultat ist jeweils meist im Voraus klar. Das war an der diesjährigen GV nicht anders. Ohne Gegenstimme wurde beschlossen, dass die Räbefasnacht 2022 stattfinden soll.

Die Baarer Fasnächtlerinnen und Fasnächtler trotzen der Pandemie – im Wissen darum, dass die Fasnacht etwas anders aussehen wird als üblich. Präsident Reto Herger informierte die rund 80 Mitglieder im Gemeindesaal darüber, was an der Räbefasnacht geplant ist. Gemäss dem Stand an der Generalversammlung werden die Inthronisation (5. Februar) im Gemeindesaal sowie das Jubiläumsfest «75 Jahre Räbefasnacht» (19. Februar) in der Waldmannhalle mit Zertifikatspflicht durchgeführt. Dasselbe gilt voraussichtlich für die Bälle im Gemeindesaal und für die verschiedenen Fasnachtsbeizen wie die Schränzegg. Die Fasnachtsgesellschaft geht zudem davon aus, dass Anlässe wie die Aamuesetä mit Konfettischlacht und die Chüngverbrennung in irgendeiner Form – wohl mit Zertifikatspflicht – durchführbar sind. Der grosse Fasnachtsumzug vom Sonntag hingegen wird mit den heute geltenden Schutzmassnahmen nicht stattfinden können.

Am 2. Dezember hat der Kanton Zug zusätzliche Restriktionen wie eine Maskenpflicht in Innenräumen beschlossen. Diese sind voraussichtlich bis am 20. Februar in Kraft. Ab dem 6. Dezember gelten zudem auf Bundesebene verstärkte Corona-Massnahmen. Die neuen Verordnungen haben Auswirkungen auf die Inthronisation, das Jubiläumsfest und die Räbefasnacht. Der Vorstand der Fasnachtsgesellschaft wird noch im Dezember über die Folgen dieser neuen Regeln auf die Planung der Räbefasnacht diskutieren.

Ein Fasnachtsdorf ums Schulhaus Marktgasse?

Die Fasnachtsgesellschaft prüft deshalb Alternativen. Im Fokus der Abklärungen steht die Idee eines Fasnachtszentrums mit Zertifikatspflicht rund um das Schulhaus Marktgasse mit dem Gemeindesaal. In diesem abgesperrten Gelände könnten wohl alle Anlässe wie die Aamuesetä und die Chüngverbrennung durchgeführt und alle Fasnachtsbeizen untergebracht werden. Möglich wären auch mehrere dezentrale Fasnachtsplätze. So oder so ist es das Ziel der Fasnachtsgesellschaft, in irgendeiner corona-konformen Weise, Fasnachtstreiben im Dorf zu ermöglichen. Die Fasnachtsgesellschaft wird nun mit den Beizenbetreibern und den Guggenmusigen, die im Gemeindesaal einen Ball organisieren, zusammensitzen. Umsetzbar ist eine alternative Fasnacht nur, wenn sich alle Fasnachtsvereine beteiligen.

Corona war aber nicht das alleinige Thema an der Generalversammlung. Nachdem die letzte GV nur virtuell durchgeführt werden konnte, nutzte die Fasnachtsgesellschaft die Chance, um verpasste Verabschiedungen nachzuholen. So wurden die Vorstandsmitglieder Claudia Isenschmid und Urs Odermatt, die im vergangenen Jahr zurückgetreten waren, geehrt. Dieses Jahr hat Umzugschef Marco Fischer seinen Rücktritt bekannt gegeben. Neu in den Vorstand gewählt wurden Martin Steiger als Aussen-Zeremonius und Simon Imbach als Umzugschef. Die restlichen Vorstandsmitglieder und Präsident Reto Herger wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Neuer Räbevater, neuer Wein, neue Plakette

Einen seiner letzten Auftritte vor seinem Räbevolk hatte Räbevater Peter II. Langenegger. Er wurde für seine Verdienste für die Räbefasnacht zum Ehrenmitglied ernannt. Sein designierter Nachfolger Christophe I. Egli stellte sich den Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern vor. Er wird als Räbevater eine aussergewöhnliche Räbefasnacht erleben und darf mit einem neuen Fasnachtswein anstossen. Die Fasnachtsgesellschaft Baar lanciert zusammen mit der Fröschenzunft Ebel und der Fasnachtsgesellschaft Faschall Allenwinden einen Weiss- und einen Rotwein in fasnächtlichem Design. Es ist dies die zweite Zusammenarbeit der drei Baarer Fasnachtsvereine, nachdem an der Fasnacht 2021 gemeinsam eine Solidaritätsplakette herausgegeben worden ist. Der Baarer Fasnachtswein wird an den Anlässen der drei Fasnachtsvereine ausgeschenkt und kann im Braui-Märt gekauft werden. Gestaltet wurde die Fasnachtsweinetikette vom Baarer Grafiker Qsi Gisler. Aus seiner Feder stammt auch die diesjährige Fasnachtsplakette. Sie zeigt einen Räbegäuggel und die Zahl 75 für das 75-jährige Jubiläum der Räbefasnacht Baar.

Noch nicht ganz so lang engagieren sich Cora Schumpf und

Reto Elmiger für die Fasnacht. Die beiden wurden für ihre Verdienste mit der Silbernadel ausgezeichnet. Cora Schumpf wirkt seit vielen Jahren im OK der Kinderfasnacht mit. Reto Elmiger war Mitglied des Räbechüngball-OK.

Für die Fasnachtsgesellschaft Baar: Silvan Meier