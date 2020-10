Die Oberwil Rebells halten sich trotz vieler Strafen weiterhin schadlos Die Zuger haben Belp in der Nationalliga A mit 10:4 bezwungen und hadern trotzdem mit sich.

Die Rebells mit Goalie Sandro Iten (hinten) haben die Partie weitgehend im Griff. Bild: Matthias Jurt (Zug, 17. Oktober 2020)

Die Zuger starteten gegen Belp in gewohnter Manier aktiv ins Spiel. Bereits im allerersten Einsatz lancierte Neo-Captain Tim Müller, der seit der schwerwiegenden Achillessehnenverletzung von Patrick Döbeli das «C» auf der Brust trägt, den jungen Noa Wolf – 1:0 nach 17 Sekunden. Die Berner reagierten bereits drei Minuten später, nachdem Oberwils Tomas Kudela für zwei Minuten in der Kühlbox Platz nehmen musste, mit dem Ausgleichstreffer im Powerplay. Zur ersten Pausensirene führten die Oberwiler dann aber überlegen mit 4:1, und es sollte im ähnlichen Stil weitergehen.

Vor allem in der Offensivzone zeigten die Rebells auch im Mitteldrittel dem Gegner immer wieder, wie gerne sie es körperlich krachen lassen. Die Stürmer Yannick Müller und Raphael Enzler zeigten kraftvolle Checks, setzten konsequent nach und gaben so die Marschrichtung bekannt. Doch nach dem Torhüterwechsel beider Teams zu Spielhälfte zeigte das letztplatzierte Belp – trotz stark dezimierten Kaders von nur neun Feldspielern – eine sehr ansprechende Leistung. Die Gäste konnten den Rebells dank vieler unerlaubter Befreiungsschläge und guten Stellungsspiels zeitweise die von ihnen gewünschte Spielweise aufzwingen. Die Folge war eine deutliche Abflachung des Spieltempos.

Selbstkritik wegen der Disziplin

Einmal mehr war das grösste Problem des Meisters die unnötig hohe Anzahl an Strafen. Wie bereits in zwei der ersten drei Saisonspiele hatte man auch im vierten wieder mehr Strafen auf dem Konto als der abermals unterlegene Gegner. «Das ist, neben der zwischenzeitlich fehlenden Laufbereitschaft in der Offensive und den defensiven Bullys, definitiv unser grösster Schwachpunkt», befand der 18-jährige Center Max Müller nach der Partie, «das gilt es ab dem nächsten Spiel unbedingt abzustellen.»

Die vielen Unterzahlsituationen hatten allerdings keinen Einfluss auf den Ausgang der Begegnung. Das Scoreboard zeigte den trotz Covid-19-Massnahmen vielen Zuschauern nach 40Spielminuten eine klare 7:1-Führung der Rebells. Der Schlussabschnitt lieferte nicht viele Wow-Effekte. Beide Teams erzielten drei weitere Treffer zum 10:4-Schlussresultat. Diese einstige Paarung auf Augenhöhe vermochte auch diesmal nicht mehr zu faszinieren.

Die erste Aufgabe im Cup steht bevor

Am 25. Oktober heisst es für die Zuger, im zweiten Wettbewerb der Saison die erste Hürde in Richtung Titelverteidigung zu nehmen. In der ersten Cup-Runde gastieren sie beim Ligarivalen SHC Grenchen-Limpachtal (14.00, Grenchen).