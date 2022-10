Streethockey Die Rebells sind in der Favoritenrolle Am Samstag treffen die zuletzt siegreichen Oberwiler in der Nationalliga A auf den SV Gals.

Am Samstag ab 14 Uhr steht für die Oberwil Rebells beim SV Gals bereits die vierte Auswärtspartie der aktuellen NLA-Saison an. Die Rebells fanden mit einem 1:0-Heimsieg gegen La Chaux-de-Fonds am vergangenen Wochenende wieder auf Siegeskurs. Auf diesem wird die Mannschaft von Trainer Tibor Kapanek (Bild) mit Sicherheit aufbauen wollen.

Jedoch besteht durchaus noch Luft nach oben, insbesondere was die Kaltblütigkeit vor dem gegnerischen Tor angeht. Nach fünf Matches belegen die Zuger den zweiten Tabellenrang. Anders sieht die Situation für den SV Gals aus. Er musste zuletzt eine Niederlage einstecken und findet sich lediglich auf dem sechsten Rang wieder. Zu unterschätzen sind die Berner jedoch keinesfalls. Mit 25 Toren aus fünf Spielen stellen sie die zweiterfolgreichste Offensive der Liga. (mam)

NLA. Rangliste: 1. Sierre 4 Spiele/12 Punkte. 2. Oberwil 5/12. 3.La Chaux-de-Fonds 7/10. 4. Martigny 2/6. 5. Grenchen 4/6. 6.Gals 5/6. 7. Kernenried 4/2. 8. Belpa 5/0.