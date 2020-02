Die Schäden nach den letzten drei Stürmen halten sich im Kanton Zug in Grenzen Meist waren es verschobene und heruntergewehte Ziegel, welche der Gebäudeversicherung gemeldet wurden.

Besonders Scheunendächer sind aufgrund ihrer einfacheren Bauweise eher von Schäden betroffen Bild : Stefan Kaiser (Zug, 17. Februar 2020)

Nach den Stürmen Petra, Sabine und deren Nachfolger Tomris – welcher deutlich weniger Auswirkungen auf Verkehr und Umwelt hatte – wird nun langsam klar, welchen Schaden die Unwetter verursacht haben. Betroffen waren insbesondere Wälder und Gebäude. Bei Letzteren wurden insgesamt rund 350 Schäden verzeichnet, wie der Direktor der Zuger Gebäudeversicherung Richard Schärer erklärt. Die Schadenssumme betrage zum aktuellen Stand rund 725 000 Franken. «Es hat vor allem Ziegel verschoben und heruntergeweht. Teilweise wurden Fassaden durch herumfliegende Gegenstände beschädigt und auch Türen und Storen wurden in Mitleidenschaft gezogen.»

Die Schadenssumme könnte jedoch noch etwas ansteigen. Gemäss Gesetz haben die Gebäudebesitzer ein Jahr Zeit, um Schäden zu melden. «Wir schätzen jedoch, dass uns die meisten Schäden bereits gemeldet worden sind», so Schärer. Insgesamt sei die Schadenssumme relativ klein. Die Meldungen entgegenzunehmen, habe sein Team vergangene Woche hingegen ziemlich beansprucht. «Wir konnten teilweise nicht alle Telefone annehmen. Die Leute mussten manchmal mehrmals anrufen, bis sie mit jemandem sprechen konnten.» Die Schäden seien nun aufgenommen und schriftlich bestätigt. Vor Ort schaue sich die Gebäudeversicherung jedoch nur grössere Schäden an. «Die meisten Dachdecker wissen, dass sie als Erstes ein Foto des Schadens machen sollen. So können wir es dann auch abschätzen», erklärt Schärer

Vom Sturm merklich in Mitleidenschaft gezogen wurden hingegen die Wälder. Gemäss dem Amtsleiter Wald und Wild, Martin Ziegler, hält sich der Schaden jedoch im Vergleich mit dem Sturm Burglind Anfang 2018 in Grenzen. «Rund 5000 Kubikmeter Holz ist gefallen – viermal weniger als bei Burglind.» Betroffen sei vor allem die Region Ennetsee gewesen, aber auch in Oberägeri im Gebiet Raten habe der Wind einige Bäume umgeweht. Inzwischen könne man die meisten Wäldern wieder betreten. «Wichtig ist, dass lokale Absperrungen, die es vielleicht da und dort noch gibt, auch befolgt werden.»

Eine Herausforderung für die Eigentümer sei nun jedoch der Verkauf des zusätzlichen Holzes: «Weil regulär im Winter geholzt wird, sind die Märkte nun gesättigt», erklärt Ziegler.

Sabine hinterlässt Abfall auf Weiden

Wenig bis fast keine Schäden verzeichnen hingegen die Landwirte. Wie der Rektor des Landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentrum LBBZ Schluechthof Martin Pfister erklärt, fielen nur vereinzelt Hochstammobstbäume dem Sturm zum Opfer. «Solche Stürme im Winter sind für diese weniger ein Problem, da sie keine Blätter tragen und so weniger Angriffsfläche bieten.» Etwas mühsamer sei wohl der ganze «Güsel», der auf die Felder geweht wird. Hingegen habe es einige Schäden an Gebäuden gegeben. «Landwirtschaftliche Gebäude stehen meist etwas exponierter im Gelände.» Zudem seien die Scheunen meist einfacher gebaut. «Die Landwirte können solche Schäden an ihren Gebäuden meist selber beheben», so Pfister.