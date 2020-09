Reportage Mehr Platz und Farben: Die Sennhütte ist zum Horbach auf dem Zugerberg umgezogen Die Fachinstitution für Suchttherapie zügelte im Frühling an den neuen Standort. Ein Rundgang vor Ort.

20 Bilder 20 Bilder Das Hauptgebäude. Bild: Matthias Jurt, Zug, 27. August 2020

Die Sennhütte ist die einzige stationäre Suchttherapieeinrichtung für Zug, Schwyz und Uri. Weil sie extrem stark ausgelastet ist, drängte sich in den letzten Jahren ein neuer, geräumigerer Standort auf. Entschieden hat sich die Trägerin, die Gemeinnützige Gesellschaft Zug (GGZ), für den Horbach – die Sennhütte bleibt somit auf dem Zugerberg. Der Umzug fand bereits im Frühling statt, seit Mai haben die aktuell 16 Klientinnen und Klienten ein neues Zuhause für die Zeit ihrer Therapie. Achtung Verwechslungsgefahr: Auch wenn die Institution jetzt ausgezogen ist, nennt sich der alte Standort auf dem Blasenberg übrigens weiterhin «Sennhütte».

Geschäftsführer Daniel Kilchmann. Bild: Matthias Jurt (Zug, 27. August 2020)

Der neue Standort ist abgelegen – ausser ein paar Wanderer und Mountainbiker kommt hier niemand nur zufällig vorbei. Bis zur Bergstation der Zugerbergbahn dauert es zu Fuss etwas mehr als eine halbe Stunde. «Die Ruhe und der Schutz ist gerade zu Beginn der Therapie ein grosser Vorteil, da die Klientinnen Zeit für die Auseinandersetzung mit sich selbst benötigen und externe Reize meist noch überfordernd wirken», sagt Daniel Kilchmann, der mit dem Journalisten und dem Fotografen einen Rundgang durchs Gelände macht. Er ist Geschäftsführer der Sennhütte und freut sich, endlich mehr Platz zur Verfügung zu haben:

«Im Vergleich zu vorher sind wir jetzt verwöhnt.»

Von bisher 10 auf neu 20 Plätze

Rund vier Millionen Franken investierte die GGZ für den Umbau. Die Infrastruktur war veraltet und den Bedürfnissen der ehemaligen Internats- und Tagesschule Horbach angepasst. Am meisten kostete die Sanierung der Bausubstanz, also neue Fassaden, Dächer, Elektroverteilung und die Heizung, eine Erdwärmepumpe. Neu bietet die Sennhütte 15 statt 10 stationäre Plätze an. Dazu kommen 5 neue, sogenannte Tagesstrukturplätze. «Diese ermöglichen stabilen, selbstständig wohnenden Klienten nach einem Entzug eine Tagesstruktur in abstinentem Umfeld mit dem Fokus auf der beruflichen Integration», erklärt Kilchmann.

Auffällig sind die bunt gestrichenen Wände (siehe Fotos), beispielsweise die dunkelgelbe Küche, in der die Klienten unter Anleitung selber kochen. «Wir nutzen die verschiedenen Wirkungen der Farben aktiv für unser Therapie-Konzept», sagt Kilchmann. In den Aufenthaltsräumen herrschen starke, dunkle Farbtöne wie violett vor, die «belebend und aktivierend» wirken sollen. Im Gegensatz dazu sind die Einzelzimmer in Pastellfarben wie hellblau gestrichen, die eine beruhigende Atmosphäre schaffen.

Ein Ersatzbau der Liegenschaft Sennhütte sei möglich Die Liegenschaft Sennhütte steht seit dem 1. Mai leer. Die ursprüngliche Käserei ist im Besitz des Kantons. Wie sie zukünftig genutzt wird, ist offen. Die kantonale Baudirektion schreibt auf Anfrage, dass ihr «aktuell kein öffentlicher Bedarf» für die zukünftige Verwendung der Liegenschaft bekannt sei. Das Hochbauamt habe deswegen «verschiedene Szenarien» formuliert. Ein Ersatzbau wäre möglich, jedoch müsse die «Identität der Baute» und ihrer Umgebung gewahrt werden, weil sich das Grundstück in der Landwirtschaftszone befindet. Auch die Stadtzuger CVP ist neugierig: «Die Stadtzuger interessiert dies und wir wollen mitreden können», heisst es in einer kürzlich eingereichten Interpellation an den Stadtrat. Sie stammt von Benny Elsener und Michael Felber. Sie finden: «Gedankengut im stillen Kämmerlein der Baudirektion oder gar ein 30-jähriger Leerstand, wie im Theilerhaus, darf nicht wiederkehren.» (gub)

Der Umzug sei fast reibungslos über die Bühne gegangen, sagt Kilchmann. «Wir hatten in dieser Zeit erfreulicherweise keine Abgänge, damit habe ich nicht gerechnet.» Einzig Corona sorgte für eine Herausforderung: So verlängerten sich die Lieferzeiten für Möbel teilweise von 5 auf 14 Wochen. Deswegen sind die Sauna und der Fitnessraum noch nicht fertig ausgebaut. Ein Teil des Mobiliars, wie Schränke, Pulte oder Betten, stellen die Klienten mit professioneller Unterstützung in der hauseigenen Werkstatt her, die auch externe Kunden beliefert.

Eine offizielle Eröffnung findet dieses Jahr nicht statt

Die offizielle Eröffnung sollte eigentlich in diesen Wochen stattfinden – wegen Corona werde man aber darauf verzichten, sagt Kilchmann. Stattdessen plant der Geschäftsführer zusammen mit Klienten eine virtuelle Google-Maps-Führung durch das Gelände. Dafür werden sie die Räumlichkeiten präzise abfotografieren. Zusätzlich soll bis Ende Jahr ein Image-Film erstellt werden, der «das Konzept unserer Therapie erklärt und einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen soll.»

Das nächste Projekt der Sennhütte soll bereits dieses Jahr starten: ein eigener Garten nach einem «regenerativen Ansatz», um sich selbst mit Obst und Gemüse zu versorgen.