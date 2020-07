Die Spitex Kanton Zug mahnt zur Vorsicht vor Betrügern Alle Mitarbeiter der Spitex sind immer in Berufskleidung und mit einem Personalausweis zu den Kundeneinsätzen unterwegs, teilt die Institution mit.

Die Spitex Kanton Zug weist in einer Medienmitteilung die Bevölkerung darauf hin, dass all ihre Mitarbeitenden immer in Berufskleidung und mit einem Personalausweis unterwegs seien. Dies gehöre «zu einem professionellen Betrieb in der ambulanten Pflege und Betreuung zu Hause».

Der Ausweis ist ersichtlich: Das Erscheinungsbild einer Spitex-Mitarbeiterin. Bild: Spitex/PD

Dieser Hinweis erfolgt vor dem Hintergrund einer Betrügerin, die sich kürzlich gegenüber einer 86-Jährigen als Spitex-Mitarbeiterin ausgab. Durch geschickte Gesprächsführung konnte sie den Wohnort der Rentnerin in Erfahrung bringen und nebenbei deren Hausschlüssel sowie das Portemonnaie aus der Handtasche entwenden.