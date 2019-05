Die Korporation Walchwil ändert ihre Statuten Künftig wird nicht mehr der Nachname, sondern die Abstammung über die Aufnahme in die Korporation entscheiden. Der Entscheid der Versammlung zur Statutenrevision fiel deutlich.

(rh) Am Montagabend, 13. Mai, fand in Walchwil die Korporationsgemeindeversammlung statt. Die 86 anwesenden Stimmberechtigten behandelten unter anderem eine folgenreiche Statutenrevision. Künftig wird nicht mehr der Nachname, sondern die Abstammung über die Aufnahme in die Korporation entscheiden. Wie die Korporationsschreiberin Priska Pfister auf Anfrage mitteilt, wurden sämtliche Traktanden gutgeheissen; so auch die Statutenrevision. Dieser wurde mit 79 zu 3 Stimmen zugestimmt.

Bei der ersten Abstimmung zu diesem Thema im Herbst 2017 wurde die erforderliche Mehrheit noch verpasst. Wäre dies erneut der Fall gewesen, hätte sich aller Voraussicht nach der Regierungsrat eingeschaltet und der Korporation die Änderungen diktiert – weil diese mit der bisherigen Regelung gegen Bundesrecht verstossen hatte. Der Korporationsrat sei sehr zufrieden mit dem Ergebnis, so Priska Pfister.

Die Direktion des Innern wurde bereits am Dienstagvormittag mündlich über den Versammlungsverlauf informiert. Der Rat reiche nun der Direktion die von der Versammlung gutgeheissene Statutenrevision ein, gibt Priska Pfister Auskunft. Diese wird sie nochmals prüfen und der Korporation Walchwil anschliessend Rückmeldung geben. «Da seit der Vorprüfung nur ein Artikel ergänzt wurde, wird die baldige Genehmigung durch die Direktion des Innern erwartet», so die Korporationsschreiberin. «Sobald diese vorliegt, werden wir den Entscheid öffentlich im Amtsblatt und auf der Website publizieren.» Ab diesem Datum ist auch das Antragsformular für Neubürger auf der Website aufgeschaltet oder kann bei der Kanzlei bezogen werden.