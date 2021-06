Leserbrief Die Tobelbrücke aus der Sicht eines Wanderers Zum gesperrten Wanderweg Winzrüti–Allenwinden

Und wieder hat man uns Allenwindnerinnen und Allenwindnern etwas genommen, was uns Bergler mit dem Dorf Baar verbindet. Erst war es die ZVB-Linie 34, die uns, ohne im Talacher umsteigen zu müssen, direkt von Baar bis in unser Dorf brachte. Besonders unangenehm ist die dortige Warterei an heissen Sommer- oder kalten Wintertagen. Es kommt daher nicht von ungefähr, dass viele Allenwind- nerinnen und Allenwindner ihre Einkäufe, Arzt- oder Kaffeebesuche in Unterägeri tätigen, dies auch dank einer direkten Busverbindung.

Und nun sperrt man uns Wanderer den sichersten, kürzesten und schönsten Fussweg von Allenwinden hinunter nach Baar und zurück. Ich selber benutzte diesen Weg bis zu seiner Sperrung zwei- bis dreimal pro Woche, um Freunde zu treffen, Einkäufe zu tätigen oder einfach nur, um hinunter ins Dorf zu gehen, in dem ich aufgewachsen bin. Nicht zu vergessen, die tollen Fotos, die man auf diesem Weg vom schönen Zugerland und von fantastischen Sonnenuntergängen machen kann. Meine Mutter, in Allenwinden aufgewachsen, benutzte diesen Weg schon in den 1930er-Jahren, um zu Fuss von Allenwinden zur Arbeit in die «Spinni» zu gehen. Eine Busverbindung gab es damals noch nicht.

Zurzeit habe ich drei Möglichkeiten zu Fuss nach Baar zu kommen: als Erstes der Weg durchs Lorzentobel, für den man zwei, mit Kaffeehalt im Höllgrotten-Restaurant eher drei Stunden benötigt. Der Zweite führt über die Wildenburg. Romantisch zwar und etwas länger als der gesperrte Weg, aber oft rutschig und die hohen Tritte besonders für ältere Menschen und auch für Kinder schwierig zu überwinden. Zudem ist er im Winter häufig gar nicht passierbar. Der dritte Weg führt von Allenwinden der Hauptstrasse entlang bis zum Moosrank, aber der ist wegen des vielen motorisierten Verkehrs ziemlich ungemütlich. In den nächstens Jahren noch ungemütlicher, wenn die Strasse Schmittli-Nidfuren wegen der Bauarbeiten gesperrt wird.

Man sieht, vieles spricht für die Wiedereröffnung des gesperrten Wanderweges am Waldrand entlang. Nicht nur ich, sondern auch sehr viele Wanderer wünschen sich, dass die Landbesitzer ein Herz haben und uns den beliebten Weg wieder frei geben.

Heiri Süess, Allenwinden