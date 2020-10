Die Übergabe der Zuger Kulturschärpe findet in diesem Jahr sozusagen online statt

Die Preisträger der Zuger Kulturschärpe sind bekannt

Die Preisträger der 5. Kulturschärpe 2019/20 sind von der Kulturkommission der Stadt Zug bestimmt. Am 23. Oktober wird der Hauptpreis an den Verein «Badabum Atelier», der Nebenpreis an die Badabum-Partnermusikschule «Kirik Nguyuh» und der Ehrenpreis an die Kulturschaffende Annelies Ursin übergeben.