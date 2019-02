Leserbrief Die Uhr hat ausgetickt «Die Klima-Uhr tickt», Analyse in der Ausgabe vom 18. Februar

Ist ja alles gut gemeint: unsere kleinlichen Massnahmen gegen den Klimawandel: CO2-Gesetze, Energiegesetze, Schüler-Demos, Energiewandel (nur in Deutschland und hierzulande!). Doch das kommt jetzt alles viel zu spät, die durchschnittliche globale Jahrestemperatur wird in den kommenden Jahren unweigerlich kontinuierlich steigen, das an Konferenzen noch immer diskutierte Ziel mit den zusätzlichen 2 Grad wird eine Illusion bleiben, unter anderem weil die weiterhin ansteigende Weltbevölkerung zu alledem auch noch immer mehr Energie benötigt aus Erdöl, Erdgas und – noch immer am weitesten verbreitet! – Kohle. Spätestens Ende des Jahrhunderts wird es dann wohl echt ungemütlich, was notabene verantwortungsvolle Wissenschaftler schon bald seit mehreren Jahrzehnten prophezeien.

Doch was tun wir wirklich (und dies im Bewusstsein, dass es weltweit ganz anders läuft)? Wir fliegen und kreuzfahren weiterhin, wenn auch mit einem etwas schlechteren Gewissen, loben die E-Mobilität über den Klee («E» kommt nicht vom Himmel, sondern via Kraftwerk aus der Steckdose!) und verunstalten zu alledem unsere Natur mit Windparks, deren bisheriger Anteil an Energiegewinnung hierzulande weit unter einem Prozent liegt. Am meisten leid tun mir all die Kinder, die unter der oben beschriebenen Entwicklung dann einmal Ende dieses Jahrhunderts leben werden. So geniesst denn noch die täglichen Fahrten eurer SUV-Mamis zur Kita oder zur Schule! Die Klima-Uhr tickt immer schneller, 5 vor 12 war einmal, 10 nach 12 ist bereits Realität. Die Klima-Uhr lässt sich nicht zurückstellen, nicht einmal mehr aufhalten. Schauen wir nicht mehr hin, sie hat ausgetickt.

Urs Diethelm, Zug