Leserbrief Die Umstellung der WWZ ist überhastet und wenig durchdacht WWZ kippt analoge Radiosender, Zuger Zeitung vom 13. August

Anfang August erhielten die Kabelkunden der WWZ mitten in der Ferienzeit eine Mitteilung, dass bereits am 1.September das analoge Signal abgeschaltet würde. Besser kann man wohl die Geringschätzung seiner Kunden nicht zum Ausdruck bringen. Im Prospekt prahlt man mit 200 Sendern und will der Kundschaft eine unbrauchbare Box verkaufen, mit der man aber nur neun Sender auswählen kann.

Nun haben aber viele Kunden in den letzten Jahren auf eine zentrale Unterhaltungselektronik mit Lautsprechern in mehreren Räumen und einer einzigen komfortablen Fernbedienung umgestellt und hierfür Beträge zwischen 2000 Franken und 20000 Franken investiert. Diese Investitionen sind nun wertlos!

Als Begründung wird den Kunden vorgegaukelt, dass man ein schnelleres Internet anbieten möchte. Für Radio gibt es den Standard DAB, für den es bereits viele Geräte gibt. Unverständlich ist daher der WZZ-Entscheid, das Radiosignal über einen Fernsehstandard zu verbreiten. Im Gegensatz zur WWZ ist gemäss Website auf dem UPC-Kabelnetz die Abschaltung des analogen Signals nicht vorgesehen. Die Begründung der WWZ mit der notwendigen Bandbreite scheint daher mehr ein Hinweis auf die technologische Rückständigkeit des WWZ-Netzes zu sein. Die aufgezwungene DVB-C-Lösung der WWZ braucht niemand! Zum komfortablen Weiterbetrieb ihrer teuren Anlagen gibt es mehrere Möglichkeiten, die aber alle die Kündigung des Kabelanschlusses voraussetzen.

Frank Brinken, Rotkreuz