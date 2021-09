Die Ungeimpften ziehen momentan den Kürzeren Gedanken zur gegenwärtigen Situation der Coronapandemie

Die Gemüter sind erhitzt, die Fronten beginnen sich zu verhärten, erst recht seit dem Bundesratsentscheid vom vergangenen Mittwoch. Lassen Sie mich als Impfskeptikerin zu Wort kommen. Vorab möchte ich klarstellen, dass es bei den Impfkritikern oder -Gegnern ein breites Spektrum an Gründen gibt, die sie bewegen, sich nicht oder noch nicht impfen zu lassen.

Selber war ich stets im Gesundheitswesen tätig und habe jeden Herbst mitbekommen, wie sich die Gemüter wegen der bevorstehenden Grippeimpfung erhitzten. Das Thema Impfen oder nicht ist also keineswegs neu. Neu jedoch ist die mNRA-Injektion. Es wurde mit Hochdruck geforscht und diese Methode entwickelt. Sie gilt nun als einigermassen guter Schutz gegen die Covid-Erkrankung. Wenn man sich genau über die Art und Weise informiert, wie im Körper die Abwehr aufgebaut wird, entsteht meines Erachtens schon ein recht unsicheres Gefühl!

Dass sich da bei vielen Menschen Widerstand regt, ist für mich verständlich. Gleichzeitig ist es aber eine Frage von Toleranz und Haltung, den geimpften Personen genau das gleiche Verständnis für ihre Entscheidung entgegenzubringen. Wir dürfen uns keinesfalls als Gesellschaft, Gruppierungen, Mitarbeitende von Firmen und Institutionen und schon gar nicht als Familie durch die unterschiedlichen Ansichten über das Impfen spalten lassen! Jede Person soll weiterhin ihre Meinung dazu haben dürfen. Eines ist klar, im Moment ziehen die Ungeimpften den Kürzeren.

Stellung nehmen möchte ich noch zu den erhöhten Kosten, die Ungeimpfte mutmasslich verursachen sollen. Sei es, weil sie angesteckt werden und ärztlich Hilfe benötigen, und dadurch «unvernünftig handeln», oder weil Demonstrationen mit dem damit verbundenen Umtrieb viel Geld kosten.

Zum einen möchte ich mit Nachdruck erwähnen, dass meiner Ansicht nach, die grösste Unvernunft in unserer Gesellschaft der heutige Lebensstil ist. Zweifellos ist er unserer Gesundheit nicht zuträglich. Da hätte ich mir in Bezug auf die Corona-Vorsichtsmassnahmen mehr gewünscht. Nicht nur Abstand halten, Maskentragen und Hände waschen. Halten Sie dringend Mass beim Konsum von Alkohol und Rauchen, Ernähren Sie sich gesund und ausgewogen, vermeiden Sie Übergewicht, schlafen Sie genug und bewegen Sie sich täglich an der frischen Luft, atmen sie häufig tief ein und aus et cetera. Die Krise als Chance für ein achtsameres Leben? Vielleicht.

Zum andern sind die Kosten, die Demonstrationen verursachen, angeführt worden. Klar, Einsätze von Ordnungskräften haben ihren Preis. Auch mir wäre es lieber, wenn es keine Demos bräuchte, um sich mit einer anderen Meinung Gehör zu verschaffen. Blicken wir aber ein paar Jahrzehnte zurück, stellen wir fest, wie wichtig gerade die Demonstrationen von Frauen gewesen sind. Wenn solche Kundgebungen friedlich verlaufen, ist da meiner Meinung nach nichts einzuwenden, und sie sind ein Recht jedes Bürgers, auch wenn sie Kosten verursachen.

Christina Loosli, Baar