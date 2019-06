Leserbrief Die USA unterhält vielerorts Militärbasen Über das Ungleichgewicht militärischer Präsenz Daniel Wirz, Zug

Gemäss aktuellen Angaben unterhält die USA weltweit über 1000 militärische Stützpunkte. So etwa in Afghanistan. Und wie steht es mit den Militärbasen Afghanistans in den USA? Keine. Die USA sind aber auch in Georgien präsent. Georgien dagegen nicht in den USA. Und wie steht es mit Indien? Auch da unterhalten die USA Militärbasen. Indien dagegen verfügt über keine solchen in den USA. Kenia, auch da sind die Amerikaner präsent, allerdings ohne dass Kenia im Gegenzug dazu in Amerika auch einen Militärstützpunkt beanspruchen würde.

Auch in Grönland und Kuba unterhält Amerika Militärbasen, ohne dass die beiden Länder auch in den USA vertreten wären. Diese Aufzählung könnte beliebig ergänzt werden. So – und nicht anders – organisiert sich eine Weltmacht. Der Vollständigkeit halber sei schliesslich noch erwähnt, dass Russland gerade einmal weltweit 16 Militärstützpunkte unterhält. Nicht einen einzigen in den Vereinigten Staaten von Amerika. In Anbetracht dessen von einem Gleichgewicht des Schreckens zu reden, klingt geradezu absurd.