Die Vermittlung eines spanischen Spitzenfussballteams bringt einer Baarer Firma nur Ärger ein Ein Sportvermarkter aus Baar hilft einem Chinesen beim Kauf einer spanischen Fussballmannschaft. Auf die Provision wartet er seit mehr als vier Jahren. Jetzt hat das Zuger Kantonsgericht geurteilt.

Eine Baarer Firma, welche als Geschäftszweck die Erbringung von Dienstleistungen im Sportbereich nennt, vermittelte im Jahre 2016 für einen chinesischen Investor den Kauf eines Fussballklubs aus der ersten spanischen Liga. Kostenpunkt: Mehr als 40 Millionen Schweizer Franken. Dieses Rechtsgeschäft durch Kauf der Aktienmehrheit einer Gesellschaft in Luxemburg ist längst abgeschlossen. Hingegen warten die Baarer immer noch auf die Vermittlerprovision von 1,2 Millionen Franken. Dies geht aus einem Urteil des Kantonsgerichts Zug hervor.

Der Sportrechtehändler machte seine vertraglich zugesicherten Ansprüche schon vor zwei Jahren geltend. Dabei berief er sich auf einen schriftlichen Vertrag mit einer Gesellschaft, die ihren Sitz in der ehemaligen britischen Kronkolonie hat. Die beiden Parteien vergassen zwar, ein Datum auf dem Vertrag zu notieren, aber sie waren sich diesbezüglich einig, dass nicht internationale Rechtsnormen zum Tragen kommen, sondern Schweizer Recht.

Keine Reaktion auf Amtsblatteintrag

Die Rädchen der Zuger Justiz begannen zu drehen. Das Kantonsgericht gewährte der Firma aus Hongkong eine Frist für die Klageantwort. Post aus Asien kam aber in Zug keine an. Lapidar stellte das in Dreierbesetzung tagende Gericht fest, dass auf ein Schlichtungsverfahren zu verzichten sei, da «die Beklagte Wohnsitz im Ausland» habe.

Einen letzten Versuch zur Beilegung der Differenzen im finanziellen Bereich machte das Zuger Kantonsgericht Anfang Juni 2020, als es im Zuger Amtsblatt eine letzte Aufforderung an die Adresse des Provisionsschuldners beziehungsweise der Beklagten richtete. Diese letzte Gelegenheit für die Hongkonger Firma, sich zur Klage ihres ehemaligen Partners zu äussern, war zeitlich mit fünf Tagen sehr eng bemessen. Nicht zu vergessen, dass die Aufforderung nur in deutscher Sprache im Zuger Amtsblatt erschien.

Das Kantonsgericht stellte aufgrund der ihm zur Verfügung stehenden Akten fest, «dass die Angelegenheit spruchreif ist». Das Gremium befand, dass «an der Richtigkeit der Sachverhaltsdarstellung kein Zweifel» bestehe. Die Kantonsrichter setzten sich auch noch mit dem Inhalt der Abmachung auseinander, welche die Baarer Firma mit der Gegenpartei abgeschlossen hat.

Es sei in diesem Schriftstück enthalten, dass die Baarer Firma ihre Aufgabe darin gesehen habe, den Kauf der Mehrheit der bereits erwähnten Holding im Fürstentum Luxemburg zu den «bestmöglichen Konditionen» zu vermitteln. Dabei habe sie, so die Richter weiter, als «unabhängige Beauftragte» gehandelt. Das Gremium legte auch fest, dass neben der geschuldeten Provision noch ein Zins seit dem Aktienkauf am 14. Juni 2016 zu bezahlen ist.

Kann der Entscheid zugestellt werden?

Da der Baarer Sportvermarkter aufgrund der Aktenlage in allen Punkten obsiegte, muss die Beklagte aus der Kronkolonie noch eine Parteientschädigung von 12'300 Franken sowie die Prozesskosten von 6'000 Franken bezahlen. Im Entscheid legte das Kantonsgericht zudem fest, dass dem Beklagten dieser Entscheid zuzustellen sei.

Zur Frage, wie hoch die Erfolgschancen dieser Aktion sind, äussern sich die Richter in ihrem Entscheid nicht. Ob der chinesische Eigentümer der spanischen Fussballmannschaft von dieser Sache Wind bekommt, ist unklar. Fakt ist: Sein Investment trägt Früchte.

Sein Team, dass noch vor wenigen Jahren im iberischen Fussball höchstens eine Randnotiz wert war, ist jetzt ein Überflieger. In der gerade beendeten Meisterschaft 2019/20 erreichte das Team aus dem Südosten Spaniens einen Spitzenplatz. Der Baarer Sportdienstleister hat von diesem Höhenflug nichts als einen Haufen Ärger.