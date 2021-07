Leserbrief Die Vernunft wird den Fussballgöttern geopfert Lesermeinung zu den Reisen zur Europameisterschaft

Wegen der Pandemie hat man hierzulande das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben abgewürgt. Viele Betriebe wurden vernichtet respektive geschädigt und Menschen entlassen, um laut offizieller Lesart das Gesundheitssystem nicht kollabieren zu lassen. Weit über 40 Milliarden Franken Schulden werden die nächsten Generationen in unserem Land abstottern müssen. Und nun sollen Tausende Fans nach St.Petersburg reisen, wo die Pandemie grassiert, und somit Virusvarianten zurück in unser Land holen? Und sogar Bundesrätin Amherd will hinfliegen? Brot und Spiele bieten wie im alten Rom, um das Volk ruhig zu stellen? Die Vernunft den Fussballgöttern und dem Mammon opfern und gleichzeitig die Russland-Diplomatie weichspülen? Haben unsere Behörden noch Vernunft in den Köpfen?

Aha, wie zu befürchten war– die gemeine Taktik offenbart sich nun: Mit dem Covid-Gesetz wird ein Impfzwang möglich – und damit die Bildung einer (neuen) Zweiklassengesellschaft. Knallharte Diskriminierung, und zwar nicht nur im Sport, sondern für das ganze Leben. Geimpfte versus jene, welche nicht willens sind, sich gegen Covid-19 und alle neu auftauchenden Varianten impfen zu lassen. Dabei ist die Wirksamkeit einiger zugelassener Impfstoffe sogar unter 50Prozent, und die Spätfolgen des Impfens kennt noch gar niemand.

Wie ist das mit dem garantierten Schutz auf Unversehrtheit des eigenen Körpers? Ist Massensport wichtiger als Kino, Volksfeste oder die Formate Kultur, Konzerte und Theater? Welche Behörden nehmen jetzt ihre Verantwortung wahr? Und welche Bürgerinnen und Bürger? Mein Vertrauen in die Vernunft der Menschen ist am Kippen.

Ueli Krasser, Hagendorn