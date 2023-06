Kolumne «Standpunkt» Die Volksschule - Kit für die Gesellschaft Die Schule übernimmt mit der integrativen Schulung eine wichtige Aufgabe im Bereich des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Diese Tatsache soll anerkannt, schreibt Dagmar Amrein. Dagmar Amrein, Gemeinderätin ALG Drucken Teilen

Es vergeht kaum ein Tag an welchem man nichts über Lehrermangel, ausgebrannte Lehrpersonen, verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler liest. Eine Schule für alle – ist das gar nicht möglich?

1994 unterzeichnete die Schweiz als Mitgliedstaat der Unesco die Erklärung von Salamanca. Damit verpflichtete sie sich, eine Schule zu entwickeln, die Kinder mit ganz verschiedenen Bedürfnissen integriert und so dem Auftrag der gemeinsamen Bildung für alle gerecht wird. Kernidee ist die Förderung einer demokratischen Gemeinschaft, welche verschiedene Menschen zusammenführt und auf gegenseitigem Respekt und der Anerkennung von Verschiedenheit beruht.

Für die Volksschule bedeutete dies, dass die Kleinklassen, in welchen Schülerinnen mit Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten oder Sprachproblemen bis anhin geschult wurden, aufgehoben wurden. Kinder mit besonderen Bedürfnissen wurden in die Regelklassen integriert, unterstützt durch Schulische Heilpädagoginnen, Logopädinnen oder Fachpersonen für Deutsch als Zweitsprache. Was vorher separiert war, greift nun ineinander. Das funktioniert an vielen Orten sehr gut und fördert – wie beabsichtigt – die Toleranz und die gegenseitige Rücksichtnahme, also wichtige Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Es wird selbstverständlich, dass man unterschiedlich sein kann und trotzdem dazugehört. Gerade für eine multikulturelle Gesellschaft wie Zug ist es entscheidend, dass Verschiedenheit als Bereicherung angesehen wird. Wenn schwerwiegende Probleme diagnostiziert werden, werden diese Kinder auch heute noch in spezialisierten Schulen separat unterrichtet, in Zug etwa an der HPS Zug, im Sonnenberg Baar, Schule Horbach oder der Sprachheilschule Unterägeri.

Für die Lehrpersonen stellen Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten die grösste Herausforderung dar. Diese beanspruchen sehr viel Aufmerksamkeit auf Kosten der anderen, können sich zum Beispiel nicht in eine Gruppe einfügen, sind wenig konzentrationsfähig oder aggressiv. Die Gründe für Verhaltensauffälligkeiten sind vielfältig. Es können Entwicklungsverzögerungen sein, häufig ist es Stress, ausgelöst durch familiäre Probleme, zu hohe Leistungserwartungen oder zu viel Bildschirmzeit in der Freizeit. Auch eine zu starke Fokussierung auf das eigene Kind (Stichwort Helikoptereltern) kann zu Verhaltensauffälligkeiten führen. Um ein sozial verträgliches Verhalten zu erlernen, brauchen diese Kinder Zuwendung, klare Regeln und ein Gefühl von Sicherheit. Sie müssen die Möglichkeit haben, positive soziale Erfahrungen zu machen. Dafür eignen sich durchmischte Schulklassen besser als separierte Klassen, was viele Studien belegen.

Lehrpersonen, die mit verhaltensauffälligen Kindern arbeiten, brauchen dabei Unterstützung, damit sie der ganzen Klasse gerecht werden können. Ein Netzwerk von Betreuungspersonen ist notwendig, damit die Integration gelingt. Es braucht niederschwellige Angebote, damit Lehrpersonen rasch Hilfe bekommen, wenn eine Situation untragbar wird. Neu begegnen die Stadtschulen Zug diesem wachsenden Bedürfnis mit Sozialpädagogen, welche schnelle Hilfe anbieten. Weitere Massnahmen wie Time-out-Inseln müssen geprüft werden.

Fazit: Die Schule übernimmt mit der integrativen Schulung eine wichtige Aufgabe im Bereich des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Diese Tatsache soll anerkannt und die Arbeit der Lehrpersonen entsprechend unterstützt und honoriert werden. Eine Rückkehr zu Kleinklassen ist definitiv keine erfolgversprechende Alternative.