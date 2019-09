Die Vorbereitungen für die 48. Zuger Messe laufen Vom 19. bis 27. Oktober findet auf dem Areal der Stierenstallungen in der Stadt Zug wiederum die Zuger Messe statt.

Im vergangenen Jahr war der Aargau Gastkanton an der Zuger Messe. Dieses Jahr wird sich der Kanton Uri präsentieren. (Bild: Roger Zbinden, Zug, 18. Mai 2018)

(ls) Das Novum des vergangenen Messejahres, der Streetfood-Market, hatte sich laut Mitteilung der Zuger Messe AG als grosser Erfolg erwiesen und wurde von den Messebesuchern entsprechend stark frequentiert. In diesem Jahr gibt es gleich ein weiteres Gastro-Highlight: Das Restaurant am See heisst unter der neuen Leitung von Daniel und Karin Mätzener vom Restaurant Zur Linde Rotkreuz seine Gäste herzlich willkommen. Der neue Look des Restaurants erscheint in einem gemütlichen Ambiente mit Ausblick auf den Zugersee. «Ein aufgestelltes, freundliches Service-Team verwöhnt die Gäste mit saisonalen ausgewogenen Köstlichkeiten aus der Region. Sowohl Fleisch- und Fischliebhaber wie auch Vegetarier kommen auf ihre Kosten. Für den kleinen Hunger an der Bar oder in der einladenden Lounge gibt es ein angepasstes Speisenangebot», schreibt der Veranstalter weiter.

Der Gastkanton Uri nutzt seinen Auftritt an der Zuger Messe 2019 als willkommene Gelegenheit, den Messebesuchern den Kanton auf sympathische Art und Weise näherzubringen: Mit grossen Wandbildern, Filmen auf Tablets und VR-Brillen sowie einem massstabgetreuen Modell des Kantons will Uri die Gäste «gluschtig» machen und zu einem Besuch animieren. Auf dem Kantonsmodell sind sehenswerte Orte markiert, die eine ausserordentliche Vielfalt zu Tage bringen. Uri bietet beinahe urbane Erlebnisse im Hauptort Altdorf, der sich nicht zuletzt durch eine lebendige Kulturszene hervortut. Es gibt aber auch einen sanften Tourismus in den Urner Seitentälern mit Skitouren, Wanderungen und Bikeerlebnissen. Auch das Reussdelta bietet Natur pur und Badespass an heissen Tagen. Mit dem aufstrebenden Ganzjahrestourismus setzt Andermatt vielbeachtete Glanzlichter im Schweizer Tourismus. Nicht zuletzt hat die im Frühling neu eröffnete Konzerthalle einen fulminanten Start hingelegt und einen Hauch Glamour ins Gotthardgebiet gebracht. Diese Vielfalt macht den sehenswerten Kanton Uri aus.

Öffnungszeiten der Zuger Messe vom 19. bis 27. Oktober Montag bis Dienstag 14.00–21.00 Uhr

Mittwoch bis Freitag 14.00–22.00 Uhr

Samstag 10.30–22.00 Uhr

Sonntag 10.30–18.00 Uhr



Gastronomiebetriebe mit verlängerten Öffnungszeiten

(Weitere Infos siehe unter www.zugermesse.ch)

An den Kassen beim Eingang A und an den beiden Info-Points in Halle A1 und B3 liegt der praktische, übersichtliche Messeführer auf, damit sich die Messebesucher zielgerichtet und problemlos orientieren können. Ausserdem wird drei Tage vor Messebeginn die informative «Zuger Messezeitung» kostenlos in alle Haushalte im Einzugsgebiet verteilt. Auf der offiziellen Website www.zugermesse.ch sind ab Mitte September alle relevanten Informationen zur Zuger Messe 2019 aufgeschaltet. Auch im aktuellen Messejahr wird auf dem gesamten Messegelände ein gratis Public-WLAN, gesponsert von WWZ und Quickline, angeboten.

Die Messeleitung und die Aussteller freuen sich auf die Eröffnung der 48. Zuger Messe am Samstag, 19. Oktober , um den Messebesuchern während neun Messetagen wieder viele unterhaltsame, informative und auch genussreiche Momente bieten zu können.