Zuger Vereine & Verbände Die Vorfreude aufs Jodlerfest wächst Eine Delegation des Eidgenössischen Jodlerfests 2023 in Zug präsentierte sich im März an der Delegiertenversammlung des Eidgenössischen Jodlerverbandes.

Von links: Michel Schmid, Präsident des Trägervereins EJF23, Stephan Schleiss, OK-Präsident, Karin Niederberger, Verbandspräsidentin EJV, Adrian Eyer, Fähnrich, und OK-Vizepräsident Sebi Schatt. Bild: PD

Für Jodlerinnen, Jodler, Fahnenschwinger, Alphornbläserinnen, Alphornbläser und Büchelbläser ist das Eidgenössische Jodlerfest der wichtigste Anlass überhaupt. Das geplante Fest in Basel 2020 musste pandemiebedingt abgesagt werden, deshalb freut sich die Gemeinschaft umso mehr auf die Durchführung in Zug. «Wir arbeiten intensiv. Unser Ziel ist es, Ihnen nächstes Jahr ­allerbeste Voraussetzungen für die Wettvorträge anbieten zu können – und natürlich auch für ein gemütliches Fest», so OK-Präsident, Stephan Schleiss, in seiner Rede vor den rund 400 Anwesenden in der Mehrzweckhalle Ammannsmatt in Sins. «Ich kann gut nachempfinden, was die Absage für ein unglaublicher Frust für das OK in Basel und den Verband gewesen sein muss», so Schleiss weiter.

Als Zeichen des Respekts für die geleistete Arbeit hatte die Zuger Vertretung Kirschtorten mitgebracht, natürlich auch, um auf das bevorstehende Eidgenössische Jodlerfest 2023 in Zug «gluschtig» zu machen. Zum Abschluss sang die Zuger Delegation auf der Bühne gemeinsam mit den Delegierten und den Gästen im Saal in einem eindrücklichen Gesamtchor das Lied «Däheim» von Franz Stadelmann.

Ehrenmitgliedschaft für Richard Huwiler

An der Delegiertenversammlung wurde Richard Huwiler, Mitglied des Zuger Organisationskomitees, für seine langjährigen Einsätze für den Zentralschweizerischen und den Eidgenössischen Jodlerverband geehrt und zum Ehrenmitglied ernannt. Als Gesamtobmänner für das Eidgenössische Jodlerfest in Zug wurden Bernadette Roos-Stadelmann und André von Moos für das Jodeln, Fla­vian Imlig für die Sparte Alphorn sowie Walter von Matt und Peter Odermatt für das Fahnenschwingen ernannt. Zudem wurden die Gesamtchorlieder bestimmt, die gemeinsam gesungen werden. Es sind dies «Alpemorge» von Robert Fellmann und «Summerjuiz» von Emil Wallimann.

In Zug werden hohe Besucherzahlen erwartet

Das Eidgenössische Jodlerfest 2023 findet von 16. bis 18. Juni in der Stadt Zug statt. Erwartet werden rund 500 Vereine mit insgesamt 15000 Aktiven aus den Sparten Jodeln, Fahnenschwingen und Alphorn­blasen. Aufgrund des grossen Zentralschweizer Einzugsgebietes mit vielen Vereinen wird mit einer Besucherzahl zwischen 100000 und 150000 gerechnet. Unter dem Motto «traditionell – überraschend – vielseitig» wird drei Tage lang musiziert, gesungen und die Fahnen geschwungen. Ab sofort können bei Zug Tourismus Betten, ­Zimmer und Wohnungen reserviert werden. Die Delegiertenversammlung hat entschieden, dass das übernächste Fest in 2026 nachträglich doch noch in Basel stattfinden soll.

